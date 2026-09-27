Буданов заявив, що Україні треба "преміум"-Starlink: 3 сценарії, що чекати від Ілона Маска

Наразі Україна не може дістати пускові установки на території РФ

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Очільник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україні зараз недостатньо можливостей, які надає система супутникового інтернет-зв'язку Starlink від компанії Ілона Маска SpaceX. Щоб ефективно вражати місця запуску російських дронів та ракет її покриття повинно бути збільшене.

Проте яка ймовірність того, що Ілон Маск дозволить розширити це покриття та чи дасть він можливість бити по російських пускових установках на території РФ? З таким питанням "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Gemini.

Що сказав Буданов?

Глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю Newsforce заявив про критичні потреби України для протистояння російській агресії. Серед основних він назвав недостатню кількість ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot та недостатнє покриття супутниковим зв'язком Starlink.

"Ми критично потребуємо ракет до систем Patriot. Також ми надзвичайно зацікавлені в можливостях, які надають Starlink/Starshield. Ці можливості вкрай потрібні нам, щоб давати відсіч і вражати російські ракетні комплекси, з яких запускають ракети, що тероризують цивільне населення України. Станом на зараз доступу, який ми маємо, недостатньо. Нам потрібні розширені можливості – потрібне більше покриття", — наголосив Буданов.

Кирило Буданов

Які шанси, що Маск змінить думку та які можливості це дасть Україні

Нейромережа наголосила, що заява Кирила Буданова стосується головного геопросторового та технологічного обмеження, з яким зіштовхуються Сили оборони України. Зараз супутникові термінали Starlink/Starshield діють лише на території України та тимчасово окупованих територіях, але вимкнені над територією РФ. А розширення покриття означало б розширення можливостей для українських далекобійних БпЛА над РФ для знищення пускових установок для дронів та ракет.

Яка ймовірність того, що Ілон Маск надасть розширене покриття

На думку ШІ, ймовірність зміни Маском рішення про розширення покриття зв'язку на території РФ дорівнює близько — 20–25%. Проте цей відсоток може змінитись через низку інших факторів.

Ілон Маск не раз заявляв, що не хоче, щоб SpaceX використовувалася для ударів по території Росії. Маск вважає, якщо Starlink застосовуватиметься для ударів по РФ, росіяни можуть розпочати спроби знищити або пошкодити супутники Starlink. Білий дім перекладає остаточне рішення щодо розширення покриття Starlink на SpaceX. А Ілон Маск не поспішає з розв'язанням цього питання.

Водночас є фактори, які можуть зіграти на руку Україні. Військова версія зв'язку — Starshield — підпорядковується Міністерству оборони США, яке може віддати прямий наказ SpaceX щодо забезпечення покриття. Також на думку Маска може вплинути міжнародний тиск в рамках НАТО.

Сценарії розвитку подій та їхні можливі наслідки

Сценарій 1: "Компроміс за допомогою Starshield" — ймовірність 45%

SpaceX та Пентагон не розширюють покриття Starlink над всією територією РФ, але надають обмежений за часом та зоною покриття доступ для мережі Starshield у прикордонних областях Росії, на глибину від 50 до 150 км. Сили оборони України отримають можливість ефективно знищувати ракетні комплекси на позиціях в Курській, Бєлгородській та Брянській областях до моменту пуску ракет, а також пускові майданчики дронів. Внаслідок цього зменшиться кількість ракетних та дронових ударів по Києву, Харкову, Дніпру, Сумах, Запоріжжю та інших українських містах.

Сценарій 2: "Абсолютна відмова" — ймовірність 40%

Ілон Маск та Білий дім відмовляють Україна у розширенні покриття зв'язку через острах розширення конфлікту та зіткнення з Росією. В такому випадку Сили оборони України муситимуть пришвидшити розробку та впровадження апаратів зі штучним інтелектом або альтернативними каналами зв'язку. Також Україна повинна буде посилити співпрацю з європейськими супутниковими операторами, такими як Eutelsat/OneWeb, ICEYE та Maxar.

Сценарій 3: "Повний дозвіл" — ймовірність 15%

Ілон Маск дозволить розширити покриття над територією Росії. Внаслідок цього Україна отримає спроможності для масованих атак по російських аеродромах, НПЗ, складах, командних та логістичних пунктах.

Своєю чергою Росія посилить спроби фізичного та радіочастотного впливу на супутники, а також посилить гібридні атаки на інфраструктуру SpaceX.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ілон Маск став п’ятим американцем, нагородженим орденом Свободи України.