Україні потрібно знайти $45 млрд: міністр фінансів назвав головні загрози для бюджету

Економіка втрачає ключові джерела доходів

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Україні потрібно знайти близько 45 млрд доларів для покриття бюджетних та додаткових військових потреб у 2027 році. Водночас держава вперше з початку повномасштабної війни зіткнулася з недовиконанням податкових і митних надходжень.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час заходу в Центрі європейської політики (EPC), повідомляє кореспондентка "Телеграфу". За його словами, додаткові труднощі створюють проблеми в ключових секторах економіки та скорочення експортних можливостей.

Скільки грошей потрібно Україні

За словами Марченка, загальний обсяг потреб України на наступний рік значно перевищує вже підтверджене фінансування. При цьому найбільша частина непокритої суми припадає безпосередньо на бюджетні потреби.

"Лише для бюджетних потреб нам потрібно 32,6 мільярда доларів США непокритого фінансування. Загалом усі наші потреби становлять 52,6 мільярда, ми маємо тверді зобов’язання приблизно на 20 мільярдів. Отже, наші непокриті бюджетні потреби становлять 32,6 мільярда", — зазначив Марченко.

Однак ця сума не враховує повною мірою додаткові потреби військових. Саме вони, за словами міністра, можуть суттєво збільшити загальний обсяг фінансування, яке Україні доведеться забезпечити наступного року.

"Також я маю згадати додатковий запит військових, який ми не повністю включили до нашого бюджету. Але я хотів би, щоб ви розуміли, що йдеться про досить значні суми. Якщо це врахувати, нам потрібно знайти спосіб забезпечити приблизно 45 мільярдів", — додав Марченко.

Бюджет недоотримує кошти

Водночас наповнення державної скарбниці почало відхилятися від запланованих показників. За словами міністра, проблема стосується одразу двох основних джерел надходжень — податків і митних платежів.

"Вперше з 2022 року ми усвідомлюємо, що маємо недовиконання за податковими та митними надходженнями. Лише у вересні ми очікували недовиконання приблизно на 400 мільйонів євро, і якщо така ситуація збережеться до кінця року, якщо зробити прогноз до кінця року, це може становити кілька мільярдів", — розповів міністр.

Марченко наголосив, що раніше ситуація з доходами бюджету розвивалася інакше. Українській владі вдавалося підтримувати необхідний рівень збору податків навіть в умовах повномасштабної війни.

"Це досить невтішна ситуація, адже традиційно ми демонстрували хороший прогрес у зборі податків і наповненні бюджету, щоб показати, що ми здатні та спроможні витримувати цю війну", — зазначив він.

Сергій Марченко

Під загрозою один із ключових секторів

Окремим фактором для бюджету залишається стан української промисловості. Міністр звернув увагу на ситуацію в металургії, яка раніше була одним із важливих джерел податкових надходжень та забезпечувала значну кількість робочих місць.

"Тепер це також пов’язано з руйнуванням нашого бізнесу та ключових секторів нашої економіки. Наприклад, зараз у нас залишився лише один металургійний завод, який досі працює, але вони також планують призупинити свою діяльність в Україні", — сказав Марченко.

За його словами, скорочення роботи підприємств такого масштабу має наслідки не лише для промисловості, а й для державних фінансів та зайнятості населення.

Експорт зерна також скоротився

Ще одним викликом для економіки Марченко назвав ситуацію з експортом через Чорне море. Обмеження позначаються на можливості України отримувати валютну виручку, необхідну зокрема для підтримки бюджету.

"Я також маю згадати блокаду Чорного моря. Зараз ми здатні експортувати лише 40 відсотків нашої зернової продукції. Це також виклик, тому що ми не можемо отримувати достатньо валютних надходжень від експорту, щоб підтримувати наш бюджет", — наголосив міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що підвищення ПДВ може не врятувати бюджет України від дефіциту.