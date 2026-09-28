Подоляк став "шахістом". Хто такий Турлов, який призначив його у ФІДЕ

У керівництві також опинився колишній міністр спорту Росії

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На Генеральній Асамблеї Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) було обрано нового президента організації — Тимура Турлова, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями, введеними рішенням РНБО та введеними в дію Указом Президента України. Він, своєю чергою, призначив позаштатного радника Офісу президента Михайла Подоляка на посаду віце-президента ФІДЕ.

Про це йдеться на сторінці Ukrainian Chess Federation у Facebook. У публікації наголошується, що Подоляк не має жодного відношення до Федерації шахів України, а також шахового життя країни.

Водночас на посаду віце-президента ФІДЕ призначено також колишнього міністра спорту Росії Павла Колобкова.

Павло Колобков/Вікіпедія

"Федерація шахів України заявляє, що:

1. Не уповноважувала громадянина України Михайла Подоляка представляти ФШУ у ФІДЕ. Михайло Подоляк не має відношення до Федерації шахів України та шахового життя в Україні.

2. Громадянин РФ Павло Колобков, колишній міністр спорту Росії, неспроможний обіймати посади у ФІДЕ, оскільки членство федерації шахів Росії у ФІДЕ нині призупинено.

3. ФШУ вимагає не призначати Михайла Подоляка та Павла Колобкова на посади віце-президентів ФІДЕ", — йдеться у повідомленні.

При цьому у ФШУ вважають, що дії Подоляка, вчинені під час повномасштабної збройної агресії Росії, підривають суверенітет і негативно впливають на імідж України.

"ФШУ закликає українську громадськість та засоби масової інформації дати належну оцінку діям Михайла Подоляка. Коли ви чутимете сигнал тривоги, звуки "шахедів", ракет і вибухи, знайте: у цей час Михайло Подоляк співпрацює з росіянами як віце-президент ФІДЕ", — наголошується в Federation.

Михайло Подоляк/Facebook

Хто такий Тимур Турлов

Казахстанський підприємець, фінансист, головний власник компанії Freedom Holding Corp. Президент ФІДЕ з 26 вересня 2026 року.

Тимур Турлов народився 13 листопада 1987 року у Москві.

У 2008 році заснував інвестиційну компанію "Фрідом Фінанс". З серпня 2011 до 2021 року був її гендиректором. У 2018 році компанія отримала нагороду "Фінансова еліта Росії" як брокер, що найшвидше розвивається.

У 2010-х переїхав із сім’єю до Казахстану, проживав у місті Алмати. У 2022 році отримав громадянство Казахстану, відмовившись від російського паспорта та паспорта карибської держави Сент-Кітс та Невіс.

Тимур Турлов/Вікіпедія

У 2012 році Турлов відкрив у Казахстані дочірню брокерську компанію АТ "Фрідом Фінанс", яка на 2024 рік є найактивнішим учасником Казахстанської фондової біржі.

У 2021 році Турлов вперше став учасником глобального списку Forbes, посівши 1517-е місце зі статками $2,1 млрд. У 2022 році Турлов увійшов до казахстанської частини списку, його статки було оцінено в $2,2 млрд, він посів 7-е місце.

У жовтні 2022 року Турлов і українська компанія міжнародного брокера Freedom Finance, що належить йому, підпали під санкції Ради національної безпеки і оборони України. Серед обмежень – блокування активів та призупинення дії ліцензії компанії.

9 листопада Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку призупинила дію ліцензій цієї юрособи. Відповідно, всі активи компанії та клієнтів заблоковані РНБО. Йдеться про 12 800 рахунків у цінних паперах на 3,5 млрд грн. Про це повідомляє Forbes.ua

При цьому сам Тимур Турлов заявляв, що вважає включення в український список санкцій помилковим. Він також вказував на відмову від російського громадянства до запровадження обмежень. Але санкції щодо нього продовжують діяти.

У січні 2023 року очолив Казахстанську федерацію шахів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає дружина Михайла Подоляка та чим вона займається.