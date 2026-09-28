Як не пропустити знижку в АТБ: де шукати всі акції магазину

Є одразу декілька варіантів

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У популярній українській мережі супермаркетів "АТБ" регулярно з’являються вигідні акції та знижки, за якими у доступності виявляється безліч товарів. Проте далеко не всі знають, де саме шукати всі акції магазинів.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів співробітник торгової мережі. За його словами, є декілька варіантів.

Один із найпростіших варіантів – офіційний сайт супермаркету "АТБ". Для цього необхідно зайти до розділу "Акції".

Розділ "Акції" на сайті "АТБ"/скріншот: "Телеграф"

Ще один спосіб стежити за вигідними пропозиціями — мобільний додаток АТБ. У ньому потрібно відкрити розділ "Акції". Там будуть зібрані всі знижки та спеціальні пропозиції магазину.

Знижки у мобільному додатку "АТБ"

Крім того, з додатком вигідніше робити покупки.

Знижки у мобільному додатку "АТБ"/скріншот: "Телеграф"

Третій варіант — акційний каталог "АТБ". Вони зібрані всі актуальні пропозиції, вигідні акції та знижки. Проте важливо враховувати терміни дії акції, оскільки після їх закінчення ціна товару може змінитися.

Як виглядає акційний каталог "АТБ"

Нарешті, інформацію про знижки можна знайти у магазині. Тобто у торговельній залі біля акційних товарів буде спеціальна позначка на ціннику.

Торговий зал "АТБ"

Так, щоб не пропустити знижку в мережі супермаркетів "АТБ", краще використовувати відразу кілька способів: перевіряти сайт та додаток, переглядати акційні каталоги та звертати увагу на позначення в самому магазині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка хитрість прихована у цінниках у "АТБ".