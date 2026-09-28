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Як не пропустити знижку в АТБ: де шукати всі акції магазину

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Вигідні пропозиції магазину
Вигідні пропозиції магазину. Фото Колаж "Телеграфу"

Є одразу декілька варіантів

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У популярній українській мережі супермаркетів "АТБ" регулярно з’являються вигідні акції та знижки, за якими у доступності виявляється безліч товарів. Проте далеко не всі знають, де саме шукати всі акції магазинів.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів співробітник торгової мережі. За його словами, є декілька варіантів.

Один із найпростіших варіантів – офіційний сайт супермаркету "АТБ". Для цього необхідно зайти до розділу "Акції".

Де шукати акції на сайті АТБ
Розділ "Акції" на сайті "АТБ"/скріншот: "Телеграф"

Ще один спосіб стежити за вигідними пропозиціями — мобільний додаток АТБ. У ньому потрібно відкрити розділ "Акції". Там будуть зібрані всі знижки та спеціальні пропозиції магазину.

Де шукати знижки у мобільному додатку АТБ
Знижки у мобільному додатку "АТБ"

Крім того, з додатком вигідніше робити покупки.

Як діють знижки у мобільному додатку АТБ
Знижки у мобільному додатку "АТБ"/скріншот: "Телеграф"

Третій варіант — акційний каталог "АТБ". Вони зібрані всі актуальні пропозиції, вигідні акції та знижки. Проте важливо враховувати терміни дії акції, оскільки після їх закінчення ціна товару може змінитися.

Знижки АТБ можна знайти в акційному каталозі
Як виглядає акційний каталог "АТБ"

Нарешті, інформацію про знижки можна знайти у магазині. Тобто у торговельній залі біля акційних товарів буде спеціальна позначка на ціннику.

Знижки в АТБ можна шукати у торговому залі
Торговий зал "АТБ"

Так, щоб не пропустити знижку в мережі супермаркетів "АТБ", краще використовувати відразу кілька способів: перевіряти сайт та додаток, переглядати акційні каталоги та звертати увагу на позначення в самому магазині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка хитрість прихована у цінниках у "АТБ".

Теги:
#Акції #Продукти #Знижки #Товари #АТБ