Чому в Києві сонце "живе" не за годинником: як Україна опинилася між часовими поясами

Географічне розташування впливає тривалість світлового дня

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Наприкінці жовтня Україна знову перейде на зимовий час, перевівши стрілки на годину назад. І хоча Київський час відноситься до другого часового поясу — UTC+2, але географічно територія нашої країни знаходиться між двома часовими поясами. Водночас переведення годинника не змусить Сонце рухатися за новим розкладом.

Таким чином у різних регіонах Сонце сходить і заходить за різним часом, незважаючи на однакові показники годинника. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, як Україна опинилася між часовими поясами і як так вийшло, що час світанку та заходу сонця в різних частинах країни, наприклад у Києві, Ужгороді чи Харкові, можуть помітно відрізнятися.

Що таке офіційний та сонячний час

Офіційним називають час, який ми бачимо на годиннику. Тобто час, за яким працюють школи, магазини, підприємства, транспорт тощо.

А сонячний час залежить від положення Сонця. Тобто чим східніше розташоване місто, тим раніше за місцевим часом там відбувається схід і, відповідно, захід Сонця, порівняно із західними регіонами.

Таким чином, у Харкові Сонце сходить раніше, ніж в Ужгороді, хоча на годинниках ми бачимо однаковий час.

Чому Київ не збігається з "сонячним годинником"

Столиця України використовує східноєвропейський час UTC+2. Але річ у тому, що географічно територія країни розтягнута на значну відстань із Заходу на Схід. Для порівняння, з 25 жовтня 2026 року схід і захід сонця будуть такими:

у Києві схід буде приблизно о 6:36 , а захід сонця — о 16:46 .

, а захід сонця — о . в Ужгороді Сонце зійде приблизно о 7:06 та зайде близько 17:23

та зайде близько у Харкові світанок настане приблизно о 6:12, а захід сонця — близько 16:24.

Різниця сонячного часу в Україні. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чому в різних частинах України відчувається різний час Сонця

Чим далі місто розташоване на схід, тим раніше за офіційним часом там відбуваються схід Сонця та сонячний полудень. У західні регіони сонячне світло приходить пізніше.

Таким чином, головне питання щорічного переведення годинників полягає в тому, наскільки звичний розклад українців збігається з природним світловим днем.

І хоча офіційний час для всієї країни залишається однаковим, Сонце живе за своїм графіком. Тому жителі різних регіонів можуть спостерігати Сонце над горизонтом у різний час.

Чому в різних частинах України відчувається різний час Сонця. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чому переведення годинників особливо помітне восени

Восени, коли ми переводимо годинники, світати вранці починає раніше, а темніти, відповідно, також раніше. Саме Сонце не починає сходити на годину раніше — змінюється лише позначення часу на годиннику.

Тому людям може здаватися, що темрява настає швидше і світлового дня стало менше.

Якщо ж залишити один і той самий час на цілий рік, положення Сонця щодо показань годинника поступово змінювалося б через сезонні зміни тривалості дня.

Взимку світанок був би надто пізнім, а влітку — надто раннім. Переведення годинників дає змогу трохи змістити розклад відповідно до світлового дня.

Чому переведення годинників особливо помітне восени. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коли переводять годинник у найближчі роки

Дата переходу залежить від календаря, тому в наступні роки вона знову змінюватиметься:

2026 рік — 25 жовтня ;

; 2027 рік — 31 жовтня ;

; 2028 рік — 29 жовтня ;

; 2029 рік — 28 жовтня ;

; 2030 рік — 27 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що перехід від зими до літа відбудеться раніше, ніж зазвичай.