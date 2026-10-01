До -7 градусов уже в начале октября: где в Украине ударят заморозки

Днём во многих регионах сохранится тёплая погода

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В Украине октябрь начнется с резкого ночного похолодания – ожидаются заморозки. Некоторые прогностические сайты обещают местами до -7, и это не в Карпатах.

Украинский гидрометцентр выпустил предупреждение, что ночью с 1 по 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы, уровень опасности – желтый, температура 0-3 градуса.

Заморозки будут продвигаться с запада, севера, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей на юг и восток. Уже 2 октября заморозки ожидаются также в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.

Заморозки 1 октября

Заморозки 2 октября

Ночью 3 октября заморозки распространятся и на южную часть страны.

Заморозки 3 октября

Прогностический сайт Ventusky показывает еще более серьезную картину – по его данным, ночью 2 и 3 октября самая низкая температура в Украине, зафиксированная не на высокогорье, опустится до -5 и -7 градусов соответственно. В пятницу эпицентром ночных заморозков будет Черниговщина, тогда как в субботу – Житомирщина.

Заморозки 2 октября могут достичь -5

Заморозки 3 октября могут достичь -7

Позже температура стабилизируется. Одновременно с заморозками в Украине днем будет достаточно тепло – после облачности 2 октября местами будет проглядывать солнце. Средняя ночная температура будет колебаться от +4 до +9 градусов.

Прогноз погоды 3 октября

Прогноз погоды 4 октября

Ранее "Телеграф" рассказывал, что начало октября будет сухим и в целом теплым. Дожди и грозы ожидаются ближе к середине месяца.