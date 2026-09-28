Тепло швидко зміниться дощами та заморозками: якою буде погода у жовтні

Ще буде сонячно та тепло, проте не довго

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Перші заморозки в Україну можуть прийти вже в жовтні. Початок місяця буде сухим та теплим, та вже трохи більше ніж за тиждень погода принесе неприємні сюрпризи — грози, дощі та різке похолодання.

Про це "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Згідно з його оцінкою, початок жовтня в Україні буде малохмарним та сухим. Ночі будуть прохолодні, та вдень повітря буде добре прогріватись. Причина — антициклон, центр його буде в районі Білорусі та країн Балтії. "Під його впливом істотно зросте атмосферний тиск, що перешкоджатиме формуванню щільної хмарності, а ймовірність дощів виявиться мінімальною", — пояснює Кібальчич.

Та вже після 10 жовтня погода стане більш нестійкою. Північно-західні повітряні потоки принесуть в Україну атмосферні фронти. Очікуються дощі по всій країні.

Місцями опади будуть помірними й супроводжуватимуться поривчастим вітром, не виключені й локальні грози Ігор Кібальчич, метеоролог

За його прогнозом — температура буде або в межах норми, або місцями нижча за норму на 1-3 градуси. Зазвичай, в жовтні середньомісячна температура в Україні становить +6…+13 °C, у Карпатах — близько +4…+5 °C.

Тільки після 20 жовтня погода стане стабільнішою, адже зросте атмосферний тиск. Саме в цей період можливі невеликі заморозки на всій території України, окрім півдня. Дощі поступово припиняться, стануть більш локальними. Вдень буде тепло, завдяки сонячній погоді.

Погода в жовтні по декадах/ Інфографіка "Телеграф", згенеровано ШІ

Загалом за жовтень в Україні випаде 80-120% від норми опадів, а середньомісячна температура очікується на 0,5–2,0 °C вищою за середні багаторічні показники.

Прогноз середньомісячної аномалії температури повітря на території Європи у жовтні 2026 року

Раніше "Телеграф" розповідав, що "бабине літо" в Україні почалось в останній тиждень вересня. Разом із теплим початком жовтня це обіцяє кілька тижнів гарної погоди.