Нові вимоги до навчальних закладів та лікарень: що пропонують зробити обов'язковим і безкоштовним

В документі зазначається, що фізіологічні потреби не повинні бути перешкодою для навчання, роботи та повсякденного життя

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В Україні вимагають ухвалити законодавчі акти, направлені на забезпечення гендерної рівності та недопущення дискримінації. Зокрема пропонується запровадити систему безоплатного доступу дівчат та жінок до базових засобів менструальної гігієни в публічних закладах і громадах.

Відповідна петиція №41/011020-26 зареєстрована на офіційному порталі Кабінету Міністрів України. Її автором виступила Ірина Нантой.

Авторка ініціативи зазначає, що менструація є природним фізіологічним процесом у жіночому організмі, тож можливість користування засобами гігієни не повинна залежати від наявності роботи, фінансового рівня родини або соціального статусу.

У зверненні вказано, що фінансові труднощі, вимушене переміщення із зони бойових дій, перебування в укриттях або відсутність доступного магазину не повинні залишати людину без можливості подбати про себе. Для прикладу наведено законодавство Шотландії та Північної Ірландії, затверджене у 2022 році. В цих країнах забезпечується доступ для всіх, хто потребує таких гігієнічних засобів, з дотриманням гідності та поваги до людини. А реалізується ця ініціатива там через механізм загального доступу через бібліотеки працює та інші публічні місця.

Ініціаторка петиції пропонує Уряду розробити та подати до Верховної Ради законопроєкт про безплатне забезпечення базовими засобами гігієни протягом шести місяців. В документі повинна бути передбачена можливість невідкладно отримати засоби гігієни в туалетах шкіл, лікарень, ЦНАПів та укриттів.

Також наголошується на необхідності забезпечення приватності громадян. Пропонується категорично заборонити вимагання від жінок будь-яких довідок, реєстрації або постановки на облік. Ще однією з вимог є бюджетне фінансування ініціативи. Закупівлі засобів повинні проводитись через прозорі тендерні процедури за кошти держаного або місцевих бюджетів.

Петиція на сайті Кабміну

Додамо, що збір підписів під вказаною ініціативою розпочався 30 вересня 2026 року. Щоб Уряд розглянув петицію вона має зібрати 25 тисяч підписів громадян протягом 90 днів. Станом на 1 жовтня петицію підтримало лише 9 громадян.

Важливо пам'ятати, що подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Докладніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити

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