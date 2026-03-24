Може купити навіть підліток? Хто власник мережі U-420, яка продає заборонені речовини

З'явились магазини у 2025, але за рік поширились на найбільші міста України

В Україні, зокрема й в Києві, популярна мережа магазинів продає наркотичні речовини. Йдеться про так звану "сувенірну продукцію", яка насправді виявилась різновидом "спайсу". Але якщо схема продажів виглядає більш-менш прозорою, то от хто стоїть за нею — питання з зірочкою.

Як розповідає Bihus.Info, яке проводило розслідування, продають наркотичні речовини у магазинах U420, що є у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

Хто власник мережі U-420

Остаточно з'ясувати, хто ж стоїть за створення мережі "сувенірів" кореспондентам не вдалось, тут йдеться про класичну схему мутних бізнесів. Адже торгову марку U-420 реєструвала разом ще з двома суміжними назвами Joint Point та Greenstate компанія Bohemius Plus. ТОВ вказаний з основним видом діяльності продаж побутових електротоварів, до якого додали й виробництво чаю, кави, продаж тютюну, фармацевтичних препаратів тощо.

"Загалом контора виглядає як та, яку й придбали спеціально під мережу магазинів U-420. Керівник і власник ТОВ 34-річний Андрій Юшко", — йдеться у матеріалі.

Торгова марка U-420

Хто власник ТОВ "Богеміус плюс"

Але й тут закрадаються сумніви, бо виявляється, що власник мережі немає ані шикарних апартаментів, ані автопарку, навіть навпаки — борги за комуналку, аліменти тощо. Водночас сама мережа використовує усім добре знайому схему, коли замість ТОВ, кожен магазин — це окремий ФОП. Тобто якщо ненароком поліція прийде з перевіркою, вилучить речовини та вручить підозру — відповідальність ляже на власника ФОП.

"Це проблема лише конкретного ФОПу, на рахунок якого проводиться оплата в конкретному магазині. Для мережі як такої нічого не буде. Ну, мінус один магазин. Є ще десятки інших", — додає журналістка.

Зауважимо, що єдиною доступною інформацією по Андрію Юшку є те, що його затримували за кермом у стані наркотичного сп'яніння.

Постанова суду на Андрія Юшка

Продаж "спайсу" під виглядом "сувенірів": деталі розслідування

Сама мережа позиціонує себе як "кафешопи" та продає продукти на "основі легалізованого канабісу". Йдеться про "гаш і джоінти" (на сленгу, гаш – гашиш, джоінти – самокрутки з марихуаною, – ред.), які в магазині називають сувенірною продукцією.

Магазин U420

Кореспонденти Bihus перевірили склад "сувенірів", які придбали у столичному кіоску. За результатами експертизи приватної лабораторії та Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ, продукція містила синтетичний канабіноїд, який класифікують як різновид наркотику "спайс".

Що продає магазин U420

Це психотропна речовина, яку заборонено продавати чи поширювати. Варто зауважити, що до списку заборонених Кабміном речовина потрапила лише 5 лютого 2026 року, але "товар" журналісти придбали за кілька днів до цього. Видання припускає, що можливо U420 адаптує склад "сувенірів" під чинні заборони, коли вони змінюються.

Результати дослідження продукції U420

У Bihus.Info додали, що згідно із законом, центр МВС має передати результати аналізу до Національної поліції, а та – розпочати розслідування. Цікаво, не тільки те, що ці "сувеніри" може придбати будь-хто навіть підлітки, а й те, що продукцію магазину рекламує чимало відомих інфлюєнсерів.

"U420 став "відомим" завдяки численній рекламі в соцмережах, зокрема і з залученням відомих блогерів із багатотисячною аудиторією. Серед них – актор Тарас Цимбалюк, Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько, Дана Грін та інші", – йдеться у відео.

