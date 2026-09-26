Кредит на світло та дорога піч: українка здивувала цінами на підготовку до зими у селі (відео)

Підготовка до зими та автономність сильно б’є по гаманцю громадян

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В умовах постійних викликів та підготовки до опалювального сезону українці активно шукають способів захистити свої будинки від можливих перебоїв із енергопостачанням. Мешканка українського села Ганна Третяк наочно показала, як її родина готується до зими.

Відповідним відео Ганна поділилася у своєму Instagram. До речі, її сім’я зробила ставку на альтернативні джерела енергії та незалежне опалення.

Сонячна генерація у кредит

Для забезпечення будинку електроенергією сім’я вирішила встановити сонячні панелі. Обладнання оформили в кредит терміном на 10 років, щомісячний платіж за яким складає 2 тисячі гривень. Такий крок дозволяє частково покривати повсякденні потреби в електроенергії та знижувати залежність від загальної мережі.

Сонячна генерація в кредит/Фото: Screenshot

Резервне опалення на випадок блекаутів

Крім сонячної станції, сім’я ґрунтовно підготувалася до можливого відключення газу. Головним страховим елементом у разі надзвичайних ситуацій стала дров’яна піч. Фінансові витрати на цей проект виявилися відчутними:

Сама грубка коштувала 25 тисяч гривень.

Димар для неї коштував ще 25 тисяч гривень.

Встановлення та монтажні роботи також зажадали 25 тисяч гривень.

Дров’яна піч/Фото: Screenshot

"На цьому, здавалося, ми максимально автономні, проте ні", — зазначила Ганна, наголошуючи, що підготовка до складних зимових умов потребує комплексного підходу та постійного пошуку додаткових рішень для комфортного життя.

Експерти пояснили, які будинки замерзнуть першими, якщо зникне опалення.

Зазначимо, українці готуються до важкої зими з відключеннями світла та води. Вони заздалегідь замовляють різні гаджети, які полегшують життя у складних умовах.