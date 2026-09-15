Дефіцитна ікра та альтанки для еліти: чим був знаменитий ресторан "Рив’єра" в Києві та чому його закрили

У цьому закладі часто відпочивали знаменитості

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Кілька десятиліть тому на Парковій алеї в Києві працював ресторан "Рив’єра". Це був заклад із літніми терасами, альтанками та майданчиком для оркестру, де подавали страви з дичини й дефіцитні на той час продукти, а серед відвідувачів були відомі актори, письменники та представники радянської еліти.

Пропонуємо згадати, яким був цей заклад, хто бував у "Рив’єрі" та чому ресторан, який вважався одним із найвідоміших у Києві, припинив існування.

Від літнього кафе до відомого ресторану

До революції на пологому майданчику між Парковою та Фестивальною алеями працювало літнє кафе. Заклад був популярним серед людей, які віддавали перевагу спокійному відпочинку подалі від галасливих закладів у центрі Києва.

Фото: Kyivpastfuture

Нова історія закладу почалася з повернення столиці до Києва, коли розпочалося масштабне облаштування Дніпровських схилів. У 1934 році тут почали будувати нову зону відпочинку.

Ресторан "Рив’єра" відкрився у 1935 році. На той час навколо вже працювали літні кафе, атракціони, спортивні та танцювальні майданчики. Неподалік розташовувався і Зелений театр.

Фото: Facebook/Київ — моє улюблене місто

Як виглядала "Рів’єра"

В основній будівлі розташовувалися зал для відвідувачів, кухня та службові приміщення.

Окремою частиною комплексу була простора літня тераса зі столиками. Для тих, хто хотів більш усамітненого відпочинку, поруч були альтанки-кабінки. Ближче до схилу розташовувався майданчик для оркестру та танців.

Фото: Kyivpastfuture

Що подавали у "Рів’єрі"

Меню в "Рив’єрі" помітно відрізнялося від звичайних міських кафе. Однією з особливостей ресторану були страви з дичини.

Відвідувачам пропонували кабанину в ягідному соусі, зайчатину, страви з перепелів, а також курчат табака та котлети по-київськи. У меню була й риба — сьомга та осетрина. Окремо подавали ікру, яка в ті роки належала до дефіцитних продуктів.

Із напоїв пропонували молдовські та грузинські вина, коньяки й горілку.

Фото: Facebook/Київ — моє улюблене місто

Хто бував у ресторані

Серед гостей "Рив’єри" були відомі діячі культури. Тут можна було зустріти Олександра Вертинського, Любов Орлову, Фаїну Раневську та Олександра Довженка, пише Kyivpastfuture.

Постійним відвідувачем "Рив’єри" був і відомий артист комедійного жанру Юрій Тимошенко, більш відомий як Тарапунька.

Ресторан відвідував і Микита Хрущов. Тут проводили урядові банкети, а сам заклад був місцем зустрічей представників радянської еліти та відомих киян.

Що трапилося з "Рів’єрою"

Історія "Рив’єри" переривалася кілька разів. Заклад закривали в період посилення сталінського режиму, а під час Другої світової війни будівля була пошкоджена. Після війни ресторан продовжив роботу.

Фото: Facebook/Київ — моє улюблене місто

Остаточно його історія завершилася вже в середині 1960-х років. Однією з причин стали зміни в самій системі міського відпочинку. У 1965 році на Венеціанському острові відкрилася станція метро, завдяки чому Гідропарк став значно доступнішим для киян. На цьому тлі колишні заклади на Парковій алеї поступово втратили своє значення.

Відіграла роль і політика того часу. У період хрущовської "відлиги" тривала боротьба з тим, що влада вважала "буржуазниими звичками". У результаті "Рив’єру" закрили, а згодом знесли.