Не впізнати: як виглядало культове місце футбольних фанатів Харкова десятки років тому
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Сьогодні це місце важко впізнати, але старші харків'яни добре пам'ятають його минуле
Це місце зараз майже не впізнати, а ще 50-70 років тому тут збирались натовпи. А все заради свіжої преси та обговорень останніх новин, особливо спортивних. Це легендарна харківська "брехалівка". Тут вивішували радянську пресу. Особливо цікавила людей газета "Радянський спорт".
Місце, де збирались футбольні фанати, знаходиться неподалік станції метро "Університет" біля вулиці Сумської. Ще з 50-х років минулого століття невеликий майданчик в сквері став місцем бурхливих обговорень — щодня тут вивішували свіжі газети.
Біля стенда "Радянський спорт" ("Советский спорт") одразу утворилась своя тусовка — збір харківських фанатів, та сама "брехалівка", яка і дала назву локації.
Саме тут можна було дізнатись неофіційну інформацію про футболістів місцевої команди "Металіст", чутки про "Динамо", обговорити майстерність футболістів та заангажованість суддів. Іноді суперечки були дуже запеклими.
З настанням незалежности ситуація не змінилась, от тільки коло команд та гравців до обговорення розширилось — фанати продовжували збиратись щовечора в знайомому місці. Та поступово популярність місця сходила нанівець, а потім його добив інтернет.
Зараз же це місце знає кожен харків'янин — тут стоїть величезний футбольний м'яч півтора метри в діаметрі. Тому й поставили його саме тут, а не десь біля стадіону, адже саме це місце було знаковим для фанатської спільноти.
Раніше "Телеграф" показував рідкісне фото Харкова на якому немає цілого району. Це фото того, як зароджувалось Павлове Поле.