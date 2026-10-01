Таким його мало хто бачив: ексголовком ЗСУ Сирський кардинально змінив образ (фото)

Генерал змінив військову форму на стильний піджак

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Колишнього головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського звикли бачити переважно у військовій формі. Однак цього разу 61-річний генерал з’явився на публіці у зовсім іншому образі — у цивільному одязі.

Як повідомляє "Телеграф", Сирський прийшов на публічний захід у картатому піджаку, сірій сорочці та світлих штанах. Таке вбрання помітно відрізняється від звичного для нього військового образу.

Військовий став учасником організованої LB.ua та EFI Group зустрічі, присвяченої Харківській операції 2022 року та тому, якою буде війна майбутнього.

Нагадаємо, що під час Харківської операції Олександр Сирський обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ. Саме під його керівництвом на цьому напрямі українські сили проводили контрнаступну операцію восени 2022 року.

Наразі Сирський вже не обіймає посаду головнокомандувача ЗСУ, проте продовжує залишатися однією з найвідоміших постатей українського військового командування. На публічних заходах його зазвичай можна було побачити саме у військовій формі.

Раніше ми розповідали, що 61-річний генерал обирає сучасний годинник. На відміну від свого наступника Михайла Драпатого, який віддає перевагу вінтажній класиці.