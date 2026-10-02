Чи можна знімати ТЦК на телефон: розвіяли популярний міф про заборону

Під час відеофіксації важливо дотримуватися обмежень

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В Україні поширене твердження, що знімати працівників ТЦК та поліції на телефон нібито заборонено. Насправді сама по собі зйомка їхніх дій не означає порушення, однак під час фіксації потрібно враховувати встановлені законом обмеження.

Адвокатка адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" пояснила, що така заборона не стосується самої фіксації дій працівників у громадських місцях.

Детальніше у матеріалі: "Показати чи віддавати: як правильно поводитися, якщо співробітники ТЦК зупинили на вулиці".

За її словами, обмеження на відеозйомку стосуються насамперед військових об'єктів, техніки та іншої інформації, яку не можна розголошувати з міркувань безпеки. Тому, як зазначає адвокатка, громадяни можуть фіксувати дії працівників ТЦК або поліції на камеру телефона, якщо це відбувається у громадському місці.

Водночас сам факт можливості знімати не означає, що під час відеозйомки можна заважати роботі правоохоронців чи військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого можуть мобілізувати навіть за наявності роботи.