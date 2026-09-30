Майже 30 грн економії з однієї пачки: в "АТБ" цього тижня знизили ціни на сири

Ціни приємно здивують

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В "АТБ" до 6 жовтня можна придбати молочні продукти за зниженими цінами. В акції беруть участь йогурти та кілька видів сирів.

На окремі молочні продукти в мережі діють знижки до 30%. Про це раніше писав "Телеграф".

Детальніше у матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% — акція лише тиждень".

Біфідойогурт "Активіа" зі смаком "полуниця-ківі" без лактози коштує 27,90 грн замість 38,90 грн. Знижка становить 28%. Варіанти "ягоди-злаки", "полуниця-чіа", "з біфідобактеріями", "вишня-чіа" та "ананас" продають по 26,90 грн замість 37,50 грн — також зі знижкою 28%.

Сири SOT "Гоуда", "Маасдам" та "Гауда без лактози" у пачках по 150 г зараз можна придбати за 69,90 грн. Раніше вони коштували 94,50 грн, тож ціна знизилася на 26%.

Деякі сири в "АТБ" стали дешевшими на 30%

Тверді сири "Звенигора" — "Сметанковий" та "Звенигородський" — вагою 160 г продають по 69,90 грн замість 99,90 грн. На ці позиції діє знижка 30%.

Акційні ціни в "АТБ" діятимуть до 6 жовтня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в "АТБ" також знизили ціни на морозиво — деякі позиції подешевшали майже вдвічі.