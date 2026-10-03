Не потребує ні зволоження, ні захисту: швець назвав найневибагливіше взуття на осінь

Така пара майже не боїться вологи

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Восени взуття часто контактує з вологою, брудом та іншими забрудненнями, тому потребує додаткового захисту. Однак є матеріал, за яким на початку носіння можна майже не доглядати.

Як розповів "Телеграфу" досвідчений швець із Полтави Микола Фокін, сучасне взуття з натуральної шкіри з поліуретановим покриттям не потребує постійної обробки спеціальними засобами. Захисний шар сам виконує свою функцію, тому додаткове просочення одразу після покупки не потрібне.

Більше деталей у матеріалі: "Не робіть це зі шкірою і підошвою: як правильно підготувати взуття до осінніх дощів".

За словами майстра, використовувати водовідштовхувальні засоби варто тоді, коли покриття починає втрачати свою цілісність. Першими сигналами можуть бути потертості та невеликі тріщини на поверхні.

Тож власникам такого взуття не потрібно регулярно витрачатися на спеціальну косметику. Достатньо стежити за станом верхнього шару та обробити його, коли з’являться перші ознаки зношення.

Звичайні косметичні засоби лише маскують візуальні дефекти та надають блиску, проте вони не забезпечують захисту від вологи й не здатні наситити структуру матеріалу. Згідно з рекомендаціями досвідченого шевця, для реального захисту від промокання шкіру спочатку необхідно якісно обробити поживними засобами, і лише після цього переходити до нанесення фінальних косметичних шарів.