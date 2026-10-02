Чи обов'язково мати картку "АТБ", щоб отримувати знижки: які переваги вона дає

У чому різниця та як платити менше

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Картка "АТБ" не потрібна, щоб купувати товари за звичайними акційними цінами. Водночас у мережі є окремі пропозиції, які доступні лише власникам цієї банківської картки, а ще діє програма лояльності із додатковими знижками за сканування застосунку.

"Телеграф" розповість, у чому різниця між цими пропозиціями, які переваги дає картка "АТБ" та як її оформити.

Які знижки дає картка АТБ

Найперше варто розділити кілька видів знижок. Звичайні акційні товари можна купувати без картки "АТБ" та без застосунку — якщо на ціннику в магазині вже вказана акційна ціна, покупець просто платить за нею.

Окремо "АТБ" пропонує знижки в межах програми лояльності. Для таких товарів на ціннику є спеціальна позначка, а покупцеві потрібно перед оплатою просканувати QR-код у застосунку "АТБ".

І третій варіант — ексклюзивні пропозиції для власників картки "АТБ". За інформацією мережі, знижки на окремий асортимент можуть сягати 40%. Для них потрібно розрахуватися саме карткою "АТБ" від одного з банків-партнерів.

Крім того," АТБ" вказує постійну знижку 5% на понад 700 товарів, які мають спеціальні цінники "Ціна при оплаті карткою АТБ -5%".

Варто пам'ятати, що це не просто дисконтна картка магазину, а банківська картка Visa. Нею можна розраховуватися в Україні та за кордоном, а також додати її до Apple Pay або Google Pay.

Крім власних знижок "АТБ", банки-партнери можуть пропонувати свої додаткові бонуси — зокрема кешбек, знижки та акції.

Картка "АТБ"

Як оформити картку "АТБ"

Отримати картку "АТБ" можна кількома способами — залежно від того, як вам зручніше.

Через застосунок банку. Картку "АТБ" можна оформити онлайн у застосунках банків-партнерів: Райффайзен Банку, А-Банку, Ощадбанку, Укргазбанку, monobank та Sense Bank. Після оформлення можна користуватися віртуальною карткою.

Прямо в магазині. Пластикову картку можна придбати на касі "АТБ" за 50 гривень. Потім потрібно відсканувати QR-код на упаковці телефоном та активувати картку.

У відділенні банку. Якщо зручніше оформити картку особисто, потрібно взяти із собою паспорт або ID-картку та РНОКПП (ідентифікаційний код). Далі працівник банку допоможе оформити картку на місці.

Де поповнити картку

Поповнити картку "АТБ" можна прямо на касі магазину. Для готівкового поповнення мінімальна сума становить 200 гривень, максимальна — 5000 гривень на добу.

Є й варіант поповнення через NFC. Для карток "АТБ" від банків-партнерів воно відбувається без комісії.мДля карток інших банків "АТБ" вказує комісію 1,5% від суми поповнення.

Поповнити картку також можна через термінали City24 у магазинах "АТБ", застосунок "АТБ", термінали City24 по Україні та мобільні застосунки банків-партнерів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний продукт в "АТБ" продають на 430 грн дешевше.