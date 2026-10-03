Не требует ни увлажнения, ни защиты: сапожник назвал самую неприхотливую обувь на осень

Такая пара практически не боится влаги

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Осенью обувь часто контактирует с влагой, грязью и другими загрязнениями, поэтому требует дополнительной защиты. Однако есть материал, за которым в начале носки можно почти не ухаживать.

Как рассказал "Телеграфу" опытный сапожник из Полтавы Николай Фокин, современная обувь из натуральной кожи с полиуретановым покрытием не нуждается в постоянной обработке специальными средствами. Защитный слой сам выполняет свою функцию, поэтому дополнительная пропитка сразу после покупки не требуется.

Больше деталей в материале: "Не делайте это с кожей и подошвой: как правильно подготовить обувь к осенним дождям".

По словам мастера, использовать водоотталкивающие средства стоит тогда, когда покрытие начинает терять свою целостность. Первыми сигналами могут быть потертости и небольшие трещины на поверхности.

Поэтому владельцам такой обуви не нужно регулярно тратиться на специальную косметику. Достаточно следить за состоянием верхнего слоя и обработать его, когда появятся первые признаки износа.

Обычные косметические средства лишь маскируют визуальные дефекты и придают блеск, однако они не обеспечивают защиту от влаги и не способны напитать структуру материала. Согласно рекомендациям опытного сапожника, для реальной защиты от промокания кожу сначала необходимо качественно обработать питательными средствами, и только после этого переходить к нанесению финальных косметических слоев.