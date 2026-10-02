Море сліз та "кортеж" із мотоциклів. У Вишгороді попрощалися із 14-річним Іллею, якого вбила Росія (репортаж Яна Доброносова)
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Церемонію відвідали рідні, друзі та однокласники Іллі
У п'ятницю, 2 жовтня, у Вишгороді попрощались з 14-річним Іллею Гончаровим. Хлопець загинув унаслідок російського удару по приватному житловому будинку в ніч на 30 вересня.
Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов відвідав жалобну церемонію. На фото він показав, як проходило вшанування пам'яті Іллі.
Сім'я Іллі родом із села Яструбщина Есманьської громади на Сумщині. Щоб бути якнайдалі від постійного російського терору та обстрілів батьки вирішили вивезти дітей на Київщину, сподіваючись знайти тут спокій та безпеку.
Близькі згадують Іллю як дуже світлого і захопленого хлопця. Його найбільшою пристрастю були мотоцикли — він буквально жив ними.
"Наш хлопчик Ілюша дуже любив мотоцикли. Починав з мопеда, потім у нього були Viper, Shineray. Він дуже дбав за кожен свій мотоцикл, доглядав, беріг і постійно мріяв про Kawasaki", — розповідає тітка загиблого Марія.
Техніка була для нього чимось більшим, ніж просто хобі — це була мрія, якою він жив, тож батьки попросили небайдужих мотоциклістів провести їх загиблу дитину гуркотом моторів.
"Ще одне дитяче життя, обірване нелюдями. Вічна пам'ять і світле заступництво Іллі", — написав Ян Доброносов.
Раніше "Телеграф" показував репортаж Яна Доброносова, як виглядає лікарня у центрі Києва після удару росіян.