Поспішайте до 6 жовтня: популярний продукт в "АТБ" продають на 430 грн дешевше

На це товар діє знижка в майже 40%

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До 6 жовтня в "АТБ" діють знижки на безліч товарів, серед яких є особливо вигідні пропозиції на каву. Деякі популярні позиції зараз коштують на сотні гривень дешевше, тож варто перевірити, на яких пачках можна добре заощадити.

За даними "Телеграфу", найбільша економія припадає на 1 кг Jacobs Monarch у зернах. Його ціна знизилася з 1135,90 до 708,90 гривні.

Детальніше у матеріалі: "Оце так ціни: в "АТБ" продукти подешевшали до 50% – акція лише тиждень".

Тобто українцям до початку наступного тижня вдасться зекономити 427 гривень.

Знижка на каву в зернах Jacobs Monarch у мережі АТБ триватиме до 6 жовтня.

Водночас в "АТБ" є й інші види кави зі знижками до 45%

Також зі знижкою 44% продають розчинну Ambassador Premium 200 г – за 263,50 грн замість 477,30 грн. Ambassador Dark Roast мелена 225 г коштує 143 грн замість 258,90 грн, а Ambassador Premium мелена 225 г – 165,50 грн замість 296,90 грн.

Серед інших пропозицій – Jacobs Monarch розчинна 280 г за 399,90 грн (-41%), Jacobs KRAFTIG розчинна 200 г за 249,90 грн (-40%), а також Nescafe Gold 280 г за 465,50 грн (-32%).

Аби знайти справжню вигоду в АТБ, покупцям радять перераховувати ціну товару за кілограм чи літр. Таке просте порівняння показує: узяти дві менші пачки кави часом виходить на 20 гривень дешевше, ніж одну велику упаковку.