У справі Сенниченка є "адміністративний модуль": що це таке і хто за ним стоїть

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У меморандумі щодо "реанімації та встановлення контролю" над бізнеспроцесами Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії є згадка такого собі "адміністративного модулю". Ця деталь може бути однією із ключових, переконаний політолог Віктор Таран.

У своєму дописі на Facebook експерт ставить низку важливих питань стосовно документу. Наприклад, що про представників "адмінмодулю" змогли встановити НАБУ і САП та чи вплине це на розгляд справи колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка у ВАКС.

Політолог зазначає, що захист посилається на меморандум від 14 червня 2021 року, який, за твердженням адвокатів, міститься у матеріалах провадження. У наведеному ними викладі документ передбачав встановлення контролю над бізнес-процесами двох державних підприємств. Сторонами домовленостей названі Сергій Байрак, родина Сало та представники "адміністративного модуля".

Деталь, яка привертає увагу: за твердженням захисту, кожній із трьох сторін відводили по 33% майбутнього економічного результату. Отже, групі під узагальненою назвою передбачалася така сама частка, як і названим учасникам. Віктор Таран закономірно цікавиться: хто саме мав її отримати, за які дії, можливості чи вплив?

Також експерт додає, що у повідомленні НАБУ про скерування справи до суду викладено версію обвинувачення — понад 700 млн грн збитків державі та легалізація майна на суму понад 10 млрд грн. Водночас результати перевірки обставин щодо "адміністративного модуля" у цьому повідомленні не описані. Тому, переконаний політолог, питання до НАБУ і САП потребують конкретної відповіді. Чи встановлювали представників "модуля"? Чи перевіряли їхні контакти з Байраком, можливості впливати на державні підприємства та виконання описаних домовленостей? Якщо перевіряли — що з’ясували? Якщо ні — чому?

Таран наголошує на однаковому стандарті перевірки. Якщо контакти й господарські відносини одних людей досліджують як можливі ознаки спільного задуму, аналогічної уваги потребує й документ про координацію іншого кола осіб навколо тих самих підприємств.

При цьому, за словами експерта, захист заперечує існування злочинної організації, описаної обвинуваченням. Значення меморандуму залежатиме від перевірки його автентичності, повного змісту та зв’язку з іншими доказами. Саме ці обставини можуть показати, чи йдеться про окремі домовленості, які впливали на події навколо ОПЗ та ОГХК.

Якщо ж підтвердиться, що суттєві для справи обставини свідомо залишили без дослідження, може виникнути гостріше питання, вважає Таран: чи не є ті, хто мав з’ясувати правду, самі частиною "модуля"? Перевірити таке припущення можуть завдяки конкретним доказам — через рішення, контакти, вказівки та можливі зв’язки між учасниками подій.

Віктор Таран підкреслює: за "адмінмодулем" мають стояти конкретні люди. Якщо їм справді передбачали третину майбутнього економічного результату від контролю над двома державними підприємствами, питання про їхні імена та роль має значення для всієї справи.

Тепер справа перебуває у ВАКС. Саме суду доведеться надати належну оцінку меморандуму і доводам щодо "адміністративного модуля", з’ясувати, що саме перевірило слідство і які обставини могли залишитися поза його увагою.

Раніше Михайло Шнайдер також звертав увагу на можливі приватні інтереси у боротьбі за вплив на ОПЗ та ОГХК.