Ця "цегла" може здешевити інтер’єр: який популярний матеріал більше не в моді

Хотіли ефект лофту, а отримали "ремонт із минулого"

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Ще недавно декоративна цегла на стіні вважалася простим способом додати інтер’єру характеру. Але сьогодні деякі варіанти такого оздоблення можуть, навпаки, здешевлювати простір — особливо якщо йдеться про панелі з імітацією цегляної кладки.

"Телеграф" розповість, чому фальшива цегла не завжди вдалий вибір і чим її можна замінити.

Здалеку — цегла, зблизька — панель

Найбільш впізнаваний варіант — панель, на якій уже "готова" цегляна стіна. Не потрібно класти окремі елементи, вирівнювати шви чи чекати завершення складних робіт.

З монтажем усе просто. А ось із зовнішнім виглядом часто виникає проблема.

На великій площі повторюється один і той самий малюнок. Однакові цеглини стоять в однаковому порядку, потертості виглядають надто акуратно.

У справжній цегляній кладці кожен елемент трохи відрізняється — за кольором, формою, рельєфом. Саме ці природні нерівності й роблять стіну живою, тоді як однаковий малюнок швидко видає декоративну імітацію.

"Цегляна" стіна

Чим замінити

Якщо хочеться залишити в інтер’єрі фактуру цегли, є кілька способів зробити це без дешевої імітації.

Тонка облицювальна цегла дає справжній рельєф і виглядає як кладка, але не потребує зведення повноцінної цегляної стіни. Вона добре підходить для невеликої акцентної ділянки.

Облицювальна цегла

Для ефекту каменю можна взяти рельєфний керамограніт. Він має різні відтінки, фактури та формати, тому його можна підібрати як для сучасного, так і для більш класичного інтер’єру.

Рельєфний керамограніт

Якщо ж цегла чи камінь не принципові, варто звернути увагу на фактурну штукатурку. Вона створює об’єм за рахунок самої поверхні, а не намагається копіювати інший матеріал.

Фактурна штукатурка

Ще один варіант — дерево або натуральний шпон. Вони додають стіні тепла й фактурності, але при цьому не створюють ефекту штучної кладки.

Деревина

Замість того щоб перетворювати всю кімнату на цегляну коробку, достатньо однієї невеликої ділянки. Наприклад, так можна оформити стіну за диваном, частину кухонного фартуха, простір навколо каміна або нішу.

Такий акцент не перевантажує приміщення і дозволяє натуральній фактурі залишатися помітною.

Сьогодні в оздобленні цінують не стільки ефект "як справжнє", скільки сам матеріал. Тому цегла, дерево чи камінь із природною фактурою часто мають значно кращий вигляд, ніж їхні декоративні копії.

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