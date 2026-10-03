Зрізати чи витягнути? Як насправді потрібно збирати гриби

Ця суперечка триває століттями

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Серед любителів "тихого полювання" роками не вщухають спекотні суперечки: як правильно відокремлювати гриб від землі — акуратно зрізати ножем біля самого основи чи просто витягнути його? Це питання обросло безліччю міфів, але наука дає на нього цілком чітку відповідь.

Спосіб збору не має жодного значення. Про це розповів Себастьян Піскорський, міколог (вчений-біолог, який спеціалізується на вивченні грибів) із Лодзинського університету.

Витягнути чи вирізати? Що говорить наука

Як зазначає польський міколог, для самого міцелію (грибниці) спосіб збирання не має жодного значення. Численні спостереження та дослідження показують, що грибниця продовжує плодити абсолютно незалежно від того, зрізали ви гриб або акуратно викрутили. Сам гриб — це лише надземна частина величезного організму, прихованого під землею.

Однак вибір методу критично важливий для грибника, особливо коли йдеться про безпеку.

Коли краще викручувати (чи акуратно виймати) гриб?

"Якщо ви не впевнені у вигляді, краще викопати все плодове тіло повністю, тому що тільки тоді можна перевірити всі його характеристики (наприклад, цибулеподібний кінець ніжки у зонтичних грибів)", — зазначив Піскорський.

Головний аргумент на користь викручування — можливість детально вивчити гриб перед тим, як покласти його в кошик.

У їстівних парасольок і деяких небезпечних мухоморів ключові відмітні ознаки (характерне потовщення, "бульба" або коренеподібне потовщення біля основи ніжки, а також особливості кільця) ховаються глибоко під землею або біля самого ґрунту.

Якщо зрізати гриб високо, можна не помітити небезпечні відмінності й покласти в кошик отруйного двійника.

То як правильно?

Суворих заборон немає, але досвідчені мікологи рекомендують орієнтуватися на ситуацію:

Для надійного та знайомого гриба (наприклад, міцного білого або підберезника) допустимо і зріз, і акуратне викручування – шкоди грибниці ви не завдасте. Для сумнівних або незнайомих екземплярів правильніше повністю витягувати плодове тіло із землі (акуратно розгойдуючи та викручуючи), щоб вивчити всі анатомічні особливості ніжки, включаючи її основу.

Вчений наголосив, що головне правило безпечного тихого полювання залишається незмінним: не впевнений – не бери!

Нагадаємо, тихе полювання в українських лісах часом підносить найнесподіваніші сюрпризи. Так, один український грибник виявив рідкісний та дивовижний гриб, зовнішній вигляд і навіть структура якого до болю нагадують делікатесний іспанський хамон.