Бабусин інтер’єр повертається: який забутий матеріал знову обирають для дому

Ностальгічний мотив повертається

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Довгі роки ситцева тканина вважалася застарілою та асоціювалася з інтер’єрами з минулого. Однак зараз вона знову в моді і дизайнери радять використовувати квіткові принти в сучасних будинках, поєднуючи їх із більш лаконічними елементами.

Про це пише Homes & Gardens. За словами дизайнера Кеті Девіс, вінтажні тканини можна знайти в наш час, але іноді вони можуть бути пошкоджені і в поганому стані, тому часто кращим варіантом стає сучасний ситець,

"Мені завжди подобався ситець, тому що в ньому стільки індивідуальності. Він може викликати ностальгію, але коли його використовують стриманіше (у поєднанні зі смужками, клітиною або чимось лаконічнішим і елегантнішим), він знову здається свіжим", - зазначила вона.

Ситцева тканина. Фото: Freepik

Дизайнер Лендон МакАфі розповів, що успадкував від бабусі диван із ситцевим принтом і так його полюбив, що збудував дизайн своєї вітальні, використовуючи цей візерунок. Тому він також радить використовувати цей елемент і не боятися, що він здаватиметься старомодним.

Ситець є легкою і бавовняною тканиною з квітковим або іншим яскравим візерунком. Нерідко її використовують для штор, одягу, меблів, постільної білизни. За щільністю як між тонкими легкими тканинами і щільнішими матеріалами на кшталт деніму.

Одяг із ситцю. Фото: Freepik

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що затишний тренд із минулого повертається до спальні.