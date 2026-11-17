Компанія назвала причину проблем і відкинула версію кібератаки

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Увечері 17 листопада користувачі повідомили про перебої в роботі App Store, iCloud та Apple Pay. Проблеми охопили вхід в облікові записи, завантаження застосунків та активацію пристроїв Apple.

Про масштабний збій свідчать дані Downdetector. За даними порталу, користувачі також скаржилися на роботу Kyivstar та lifecell.

Користувачі кажуть, що на iPhone і Mac відбувався несподіваний вихід з iCloud, а повторні спроби авторизації завершувалися помилками перевірки або повідомленнями про невідому помилку. App Store не відкривався чи не завантажував застосунки, перебої зачепили й Apple Music.

Після несподіваного виходу з iCloud користувачі стикалися з помилками повторної авторизації Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Серед систем, які збоять, — Apple, Microsoft, Gmail, Bank of America, Zoom, OpenAI, Salesforce, GitHub, PlayStation Network, Amazon, Visa та Uber.

Розробники окремо повідомляли про труднощі з доступом до App Store Connect. Надходили також повідомлення про збої систем у роздрібних магазинах та корпоративних офісах Apple.

Компанія пояснила проблеми внутрішнім оновленням і заявила, що кібератаки не було.

"Багато наших систем знову працюють після того, як внутрішнє оновлення спричинило збої сьогодні вранці. Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу решти систем", – заявила Apple.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабний збій роботи банків у США.