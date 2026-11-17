У святковій коробці зі святим Миколаєм зібрали цукерки, шоколад і батончики

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Новорічний набір АВК за 329 гривень у відеоогляді з розпакуванням отримав вищу оцінку за наповнення, ніж подарунки "Світоч" та Nesquik. У коробці – 400 грамів солодощів, а коштує вона менше, ніж набори, які перевіряли раніше.

Подарунок, представлений як найдорожчий новорічний набір АВК, оглянула авторка сторінки "Та сама Лєна про Київ" в Instagram. Червона святкова коробка із зображенням святого Миколая має додатковий захист усередині.

"За ці гроші тут справді стільки всього багато. Чесно, з Nesquik просто не порівняти", – сказала авторка огляду.

У наборі – дві молочні цукерки "Муму", дві із солоною карамеллю, ще три молочні цукерки іншої форми та дві "Муму молочна карамель". Є також три "Муму Milkshake". Трюфелів "Класік", оригінальних, молочних і зі смаком бісквіта – по три, полуничних – два, а горіховий – один. Нерівномірний розподіл смаків викликав запитання в оглядачки.

Окремо вона дістала цукерку з горішком, два молочні батончики "Муму", молочний шоколад, "Оксамит ночі", трюфельний шоколад "Класік" і Orange. У наборі також є молочний батончик "Флоренс", "Королівський шарм Creamo з цілим мигдалем та кокосовим кремом" і Kresko зі смаком банана.

Раніше ми розповіли, який новорічний набір від Roshen справді вартий своїх грошей. Більша коробка не завжди краща.