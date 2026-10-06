Можуть швидко розкупити: у "АТБ" завтра різко подешевшає хімія

Покупці зможуть придбати побутову хімію дешевше

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У "АТБ" готують нові знижки на товари, які регулярно потрібні в кожному домі. Уже з 6 жовтня деякі засоби для прання та прибирання можна буде придбати значно дешевше, ніж зараз.

Про майбутні акції повідомив користувач Threads під ніком super_znyzhky_akcii. Найбільше вдасться зекономити майже 120 гривень на одному товарі.

Одна з пропозицій стосується універсального гелю для прання "Жасмин та лаванда з марсельським милом" 4 кг від ТМ WASH&FREE. Його ціна знизиться з 273,60 до 155,50 грн. Таким чином, знижка становитиме 43%, а різниця у вартості — 118,10 грн.

Також дешевше продаватимуть універсальний мийний засіб в асортименті 1 л від ТМ Domestos. Його ціна впаде зі 167,80 до 102,90 грн, тобто на 38%.

Отже, з 6 жовтня покупці зможуть придбати ці два товари за нижчими цінами. Найбільше подешевшає гель для прання WASH&FREE — його вартість зменшиться більш ніж на 100 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про акцію в "АТБ", де з 6 жовтня можна буде купити популярну ковбасу дешевше.