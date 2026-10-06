Висока посадка та м’яка підвіска: кросовер, який підійде пенсіонерам

Комфортна підвіска допомагає долати дорожні нерівності

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Для пенсіонерів важливо, щоб автомобіль був практичним у повсякденному житті та не вимагав зайвих зусиль під час керування. Просторий салон, місткий багажник і автоматична коробка передач можуть стати перевагами для поїздок.

Одним із варіантів, який може зацікавити старших водіїв, є Citroen C5 Aircross. Експерти з "motoryzacja.interia" звертають увагу на особливості цієї моделі, які можуть зробити її зручною для щоденних поїздок.

Чим Citroen C5 Aircross може сподобатися старшим водіям

Одна з головних переваг C5 Aircross — висока посадка. Вона спрощує посадку за кермо та вихід з автомобіля, що може бути особливо важливо для людей, яким незручно низько нахилятися.

Кросовер також має хорошу оглядовість завдяки високому положенню водія. Це допомагає краще бачити дорогу та ситуацію навколо автомобіля під час руху й паркування.

Окремо варто відзначити підвіску. Вона налаштована на комфортну їзду та добре підходить для повсякденних поїздок. М'які сидіння також сприяють комфорту, особливо якщо за кермом доводиться проводити кілька годин.

Основні плюси автомобіля

Серед переваг Citroen C5 Aircross можна виділити:

високу та зручну посадку;

хорошу оглядовість;

комфортну підвіску;

м'які сидіння;

просторий салон;

місткий багажник;

автоматичну коробку передач;

зручність під час тривалих поїздок;

сучасні системи допомоги водієві залежно від комплектації.

Автомобіль також має достатньо місця для пасажирів і багажу. Це може бути корисним для старших водіїв, які часто їздять за покупками, перевозять речі або подорожують із родиною.

Які є мінуси

Водночас у C5 Aircross є особливості, які варто врахувати перед купівлею. Передусім це габарити: кросовер більший за звичайний міський хетчбек, тому на вузьких парковках або тісних вулицях може знадобитися більше простору для маневрування.

Ще один недолік — вартість утримання. Обслуговування кросовера та деякі запчастини можуть обходитися дорожче, ніж у простіших компактних автомобілів.

Також ціна самого автомобіля залишається досить високою. Тому перед купівлею варто оцінити не лише комфорт, а й витрати на пальне, страхування, технічне обслуговування та ремонт.

Скільки коштує Citroen C5 Aircross в Україні

Ціни на модель залежать від року випуску, комплектації, двигуна та стану автомобіля. За наведеними ринковими пропозиціями, новий Citroen C5 Aircross у комплектації FEEL із дизельним двигуном 1,5 л, автоматичною коробкою передач і переднім приводом коштує від 1 277 100 грн. З урахуванням акцій ціна може стартувати приблизно від 1,25 млн грн.

Версія SHINE з тим самим дизельним двигуном коштує від 1 482 700 грн. Топові комплектації PLUS і MAX, а також гібридні версії можуть коштувати до 1 689 550 грн залежно від оснащення та силової установки.

На вторинному ринку автомобілі 2022–2024 років випуску орієнтовно коштують 1,16–1,45 млн грн, або близько 27 500–33 000 доларів. Остаточна ціна залежить від пробігу, технічного стану, комплектації та історії конкретного автомобіля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про інший кросовер із високою посадкою, який може бути зручним для старших водіїв.