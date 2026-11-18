Експерти по-різному оцінюють потребу готувати міста до обмежень

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Деяким українським міста вже зараз варто готуватись до можливих тривалих відключень водопостачання. Водночас у Києві тимчасові графіки подачі води можливі через пошкодження живлення окремих насосних станцій або критичний дефіцит електроенергії.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіли експерти у сфері водозабезпечення. Вони наголошують, якісна підготовка дозволить уникнути крайніх заходів для більшості населених пунктів у вигляді переходу на погодинне водопостачання.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Мільйони українців залишаться без води взимку? Де паніка перебільшена, а кому варто готуватися

Як електропостачання впливає на подачу води

За оцінкою віцепрезидента Української водної асоціації Артема Шири, найгірший сценарій поки малоймовірний. Він пояснює, що для столиці головне питання – забезпечити електрикою насоси, які подають воду. За його оцінкою, навіть за суттєвого дефіциту живлення насосні станції матимуть пріоритет.

"Вода за графіком – це вимушений захід, коли води або світла дуже мало. У нас такого немає. Ми стоїмо на Дніпрі, і води в нас безмежно: беремо з нього 0,5% навіть за мінімального літнього рівня. Питання тільки в електриці для насосів. Якщо в місті буде хоч п'ята частина потрібної електрики, її в першу чергу спрямують на насосні станції. До того ж генераторів ставатиме дедалі більше", – наголосив Шира.

Найгірший сценарій, за його оцінкою, – якщо місто матиме близько 10% необхідної електроенергії. Тоді світла не буде 23 години на добу, а подаватимуть його лише протягом однієї години.

Локальні обмеження можливі й без такого загального дефіциту: якщо пошкодять лінію живлення конкретної насосної станції, а перепідключити її до іншої не вдасться. У такому разі в окремих районах воду подаватимуть у визначені години або постачання припиниться зовсім. Навіть для роботи за графіком насосам потрібна електрика – з мережі чи від генераторів.

Навіть погодинна подача води потребує живлення насосів від електромережі або генераторів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Які резерви має Київ і скільки часу потрібно на нові

Натомість президент Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький закликає українські міста готуватися до такого режиму вже зараз з огляду на інтенсивність російських атак. Він називає головним завданням на найближчі місяці недопущення повної зупинки водопостачання. Швидко створити альтернативні джерела не вийде: за його словами, будівництво свердловин і мобільних водозаборів займає 9–12 місяців. Тому він відносить це завдання вже на наступний рік, а не на цю зиму.

Свою чергою, Шира оцінює можливості Києва як кращі, ніж в інших великих містах, завдяки кількості наявних джерел води. Свою оцінку стійкості столиці він пов’язує і з характером російських ударів.

"Поки не почалися цілеспрямовані удари по водній інфраструктурі, у Києві проблемами не пахне. В інших містах гірша ситуація. У нас щонайменше два великі водозабори і сотні свердловин. У нас усе в порядку", – стверджує Шира.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Артем Шира пояснив, чи врятують Київ від безводдя 10 генераторів для водоканалу.