Багато чи мало? Стало відомо, скільки українців люблять російську музику

Результати дещо здивували

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Попри агресивну війну проти нашої держави, 8% опитаних українців назвали улюбленими російських виконавців. Такі результати опитування Gradus, у якому респондентів запитували про їхнього улюбленого музичного виконавця або гурт.

Опитування провела дослідницька компанія Gradus. Під час нього кожен учасник сам називав улюбленого виконавця або гурт, участь взяла 1000 респондентів.

Найчастіше люди називали українських артистів: виконавців українського походження обрали 49%. Ще 21% згадали європейських артистів, 18% – американських. На азійських виконавців припав 1% відповідей, ще 1% учасників обрали варіант "інше".

Результати опитування про улюблених виконавців і їхнє походження

Кого називали найчастіше

Серед згаданих артистів – "Океан Ельзи" та Святослав Вакарчук, Кузьма Скрябін, Артем Пивоваров і Макс Барських. На зображенні також зазначені "Бумбокс", "Антитіла", Тіна Кароль, Оля Полякова, "Без Обмежень" та інші виконавці.

Що показують результати

Опитування показує, кого респонденти назвали улюбленими виконавцями, а не яку музику вони слухають загалом. Також частка відповідей про російських артистів не свідчить про те, як часто їх слухають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують повернути регулярне вокально-хорове навчання до шкіл. Для цього необхідно створити механізм, який дозволить дітям системно співати під час навчання.