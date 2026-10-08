Много или мало? Стало известно, сколько украинцев любит российскую музыку

Результаты несколько озадачили

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Любимыми российских исполнителей назвали 8% опрошенных украинцев. Таковы результаты опроса Gradus, в котором респондентов спрашивали об их любимом музыкальном исполнителе или группе.

Опрос провела исследовательская компания Gradus. Во время него каждый участник сам называл любимого исполнителя или группу, участие приняла 1000 респондентов.

Чаще всего респонденты называли украинских артистов: исполнителей украинского происхождения выбрали 49%. Еще 21% упомянули европейских артистов, 18% – американских. На азиатских исполнителей пришелся 1% ответов, еще 1% участников выбрали вариант "другое".

Результаты опроса о любимых исполнителях и их происхождении

Кого называли чаще всего

Среди упомянутых артистов – "Океан Ельзи" и Святослав Вакарчук, Кузьма Скрябин, Артем Пивоваров и Макс Барских. На изображении также указаны "Бумбокс", "Антитіла", Тина Кароль, Оля Полякова, "Без Обмежень" и другие исполнители.

Что показывают результаты

Опрос показывает, кого респонденты назвали любимыми исполнителями, а не какую музыку они слушают в целом. Поэтому доля ответов о российских артистах не свидетельствует о том, как часто их слушают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают вернуть регулярное вокально-хоровое обучение в школы. Для этого нужно сделать механизм, который дозволит детям системно петь во время обучения.