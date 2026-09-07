"Ніхто нічого не пояснює": дивна музика серед вулиць збентежила киян (відео)

Мелодію чують у різних районах столиці

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"Гра в кальмара", "Голодні ігри" чи галюцинації — киян здивувала мелодія яка раптово починає лунати на вулицях столиці. Її чули в різний час і в різних районах.

Відео зі звуком пісні опублікувала в Тиктоці користувачка Marichkk. "Я вже померла і це пісня, коли я в рай попадаю", — питає вона на відео. Проте, це насправді ноти відомої композиції.

У авторки на тлі лунає пісня "Як тебе не любити, Києве мій". Її дійсно останнім часом можна почути із систем оповіщення. Та не всім до вподоби: "коли ідеш з магазину і вона різко починає грати, впісятись можна з переляку", зауважує одна з коментаторок. Інша — що тиждень вже грає, але ніхто нічого не пояснює, зокрема і чому саме ця пісня.

Побачили схожість з "Грою в кальмара"

Кияни почули "Як тебе не любити, Києве мій" на вулицях

Коментатори припускають, що це може бути тестування системи оповіщення для впровадження диференційованого оповіщення про повітряні загрози. "Не врубати ж сирену, а так налаштовують нові сповіщення і перевіряють гучність. Значно приємніше слухати "Як тебе не любити, Києве мій", — зауважують в мережі. Дехто пише, що дуже "зайшло".

"Як тебе не любити" лунає з гучномовців

Зауважимо, ця пісня — один відомих символів столиці.

Що відомо про нову систему оповіщення про повітряні загрози

З 6 вересня в Києві впровадили нову систему — тривоги ділитимуть на жовтий рівень (дронова загроза) та червоний рівень (масована загроза дронів, ракетна загроза та ракетно-дронова загроза). Окремо про використання пісні "Як тебе не любити" у інформації КМДА не йдеться.

Наразі не вся столиця має таку систему. Вона впроваджена в усіх районах Києва, окрім Печерського, а у Голосіївському та Святошинському працює частково.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві пропонують змінити роботу метро під час повітряних тривог. Відповідна петиція була зареєстрована на сайті Київради.