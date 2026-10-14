Котяча нарада насмішила українців: "черговий доказ, що цим світом керують коти" (фото)

В мережі з'явилося чимало веселих коментарів

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Українців розвеселило смішне фото котів: п'ятеро пухнастиків сиділи на даху мордочками одне до одного. Їхня компанія виглядала, ніби проводить важливу нараду.

Кумедний кадр опублікували у соцмережі Threads. Кожен з котів — іншого окрасу, сиділи вони майже ідеальним колом, а мордочки, які видно — дуже серйозні.

Коти зібралися на даху. Фото: threads.com/@_mister_nine

Ви тільки погляньте на ці хитрі мордочки. Фото: threads.com/@_mister_nine

Під кадрами з'явилося чимало смішних коментарів. Всеукраїнська зоозахисна організація UAnimals написала: "Вибачте, але хто дозволив знімати нараду нашого департаменту комунікацій? Видаліть, будь ласка".

Авторка публікації відповіла, що учасники "наради" самі порушили правила секретності, бо зібралися на відкритій території. Ще одна коментаторка запропонувала хоча б розмити "обличчя" учасників наради". Є й інші кумедні коментарі:

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