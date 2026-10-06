Його робота — зустрічати людей: як звичайний полтавський кіт став зіркою бібліотеки (відео)

Кіт уже сім років живе серед книжок

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У Кременчуці є незвичайний працівник бібліотеки — рудий кіт на ім’я Рудий Панько. Уже сім років він живе при міській бібліотеці на вулиці Соборній, зустрічає відвідувачів та особливо тішить дітей.

Щоранку, щойно бібліотека відчиняє двері, кіт поспішає на своє "робоче місце", як йдеться в ексклюзивному відео "Суспільне Полтава". Найчастіше його можна побачити біля входу. Він спокійно сидить поруч і ніби вітається з кожним, хто заходить.

Працівники бібліотеки кажуть, що Рудик став справжньою родзинкою закладу. Діти звертають на нього увагу, дорослі зупиняються погладити, а дехто приходить до бібліотеки саме через кота.

Як Рудик оселився у бібліотеці

За словами завідувачки закладу Інни Мелик, кіт уперше прийшов до бібліотеки влітку 2019 року. Він з’явився через чорний вхід. Спочатку працівники просто підгодовували тварину, але згодом Рудик почав приходити дедалі частіше й фактично залишився жити у бібліотеці.

Одного разу кіт зник. Працівники хвилювалися, розклеювали оголошення та просили повернути його, якщо хтось забрав тварину.

Згодом з’ясувалося, що Рудика прихистила місцева волонтерка. Вона забрала кота до себе, але після того, як побачила оголошення, повернула його до бібліотеки. Відтоді він більше надовго не зникав.

Рудий Панько вже сім років живе у бібліотеці

У кота є навіть літературне ім’я

У бібліотеці кота називають по-різному — Рудиком, Рудусиком або Дусиком. А його повне "літературне" ім’я — Рудий Панько.

Працівники жартують, що вирішили дати улюбленцю справжній літературний псевдонім. Так у бібліотеці й з’явився Рудий Панько.

Коли бібліотека не працювала на початку повномасштабної війни, кіт жив у однієї з читачок. Жінка так прив’язалася до нього, що називає себе "бабусею Панька".

Рудик добре знає бібліотеку та її околиці. Він знайомий із сусідами, знає, куди йому можна заходити, і навіть обережно користується ліфтом.

Рудик давно став улюбленцем місцевих читачів

Сьогодні кіт продовжує зустрічати людей біля входу. Його вже добре знають постійні відвідувачі, а історія Рудого Панька настільки полюбилася містянам, що про нього пишуть вірші та створюють портрети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про кота-грабіжника, який став справжньою зіркою мережі після кумедного "злочину".