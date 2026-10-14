Не пускайте на ганчірки: що можна зробити зі старої футболки

9 простих ідей для дому

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Старі футболки, які втратили форму або набридли, можуть отримати друге життя. Замість того щоб викидати їх, із тканини можна зробити корисні речі для дому, аксесуари та навіть декоративні елементи інтер’єру.

Як пише видання MSN, для більшості таких виробів знадобляться лише ножиці, голка з ниткою та трохи вільного часу.

1. Ганчірки для прибирання

Найпростіший спосіб повторно використати стару футболку — зробити з неї ганчірки для прибирання. Для цього підійде бавовняна тканина, яка ще не втратила міцності, навіть якщо на ній є невеликі дірки.

Спочатку виперіть і висушіть одяг, а потім поріжте передню та задню частини на шматки зручного розміру. Приберіть товсті шви, етикетки та жорсткі ділянки з принтами.

Ганчірки для брудних робіт краще зберігати окремо від тих, якими витирають пил. Перед використанням також варто прибрати вільні нитки, щоб вони не залишалися на поверхнях.

Старі футболки як ганчірки. Фото: Home sweet Hofmann

2. Тканинна пряжа для рукоділля

Футболку без бокових швів можна перетворити на довгу тканинну нитку. Вона підійде для плетіння, в’язання гачком та створення різноманітних декоративних виробів.

Відріжте нижній край футболки та верхню частину з рукавами, залишивши середню частину у вигляді тканинної труби. Складіть її та наріжте поперек смужками завширшки приблизно 2,5 см, але не дорізайте до краю кілька сантиметрів.

Розгорніть тканину й розріжте її по діагоналі між сусідніми надрізами, щоб усі смужки з’єдналися в одну довгу. Злегка розтягніть її руками: трикотаж скрутиться й нагадуватиме товсту нитку.

Змотайте готову пряжу в клубок. Намагайтеся робити смужки однакової ширини, щоб нитка була рівномірною.

Як розрізати футболку. Фото6 espritcabane.com

Як розрізати футболку. Фото6 espritcabane.com

3. Підставки під чашки

Зі старих футболок можна зробити плетені підставки під чашки. Для цього підійдуть навіть невеликі шматки тканини, що залишилися після інших виробів.

Візьміть три смужки тканини приблизно однакової довжини, зшийте їхні кінці та заплетіть у косу. Потім скрутіть її по колу, формуючи плоску спіраль, і поступово зшивайте сусідні витки між собою.

Періодично прикладайте підставку до чашки, щоб перевірити розмір. Коли вона стане трохи більшою за дно посуду, закріпіть кінець коси знизу та надійно пришийте.

Можна використати тканину одного кольору для лаконічного дизайну або поєднати кілька яскравих відтінків, щоб зробити підставку виразнішою.

Підставка для чашки. Фото: cambridgemakers.org/

4. Шопер

Зі старої футболки можна зробити багаторазову сумку для легких покупок. Найкраще підійде міцна тканина без значних пошкоджень, особливо в ділянці плечових швів.

Виверніть футболку навиворіт і відріжте рукави. Потім збільште виріз горловини, щоб сформувати отвір для сумки, а нижній край зшийте, утворивши дно. Для міцності прокладіть додаткову строчку.

Після цього виверніть сумку на лицьовий бік. Якщо шиєте на машинці, використовуйте голку для трикотажу та спочатку перевірте строчку на клаптику тканини.

Перед використанням перевірте міцність сумки, поклавши в неї кілька легких речей. Враховуйте, що вона призначена для невеликих покупок і не розрахована на значну вагу.

Як зробити шопер. Фото: hindi.asianetnews.com

5. Декоративна подушка

Футболку з цікавим принтом можна перетворити на декоративну подушку. Так улюблений малюнок не доведеться викидати разом зі старим одягом.

Спочатку виміряйте подушку або наповнювач і виріжте з футболки дві деталі однакового розміру, залишивши трохи тканини для швів. Розташуйте принт по центру передньої частини.

Складіть деталі лицьовими боками всередину та зшийте краї, залишивши невеликий отвір. Через нього виверніть чохол, наповніть подушку та зашийте отвір вручну.

Якщо хочете, щоб чохол можна було знімати для прання, зробіть задню частину із двох деталей, які трохи перекриватимуть одна одну, як у конверті.

Наволочка з футболки. Фото: іnstructables.com

6. Резинки для волосся

Зі шматочків старої футболки можна зробити резинки для волосся. Для цього підійдуть вузькі смужки тканини, а поєднавши кілька кольорів, можна створити цілий набір аксесуарів.

Складіть смужку тканини навпіл уздовж лицьовим боком усередину та зшийте довгий край, щоб утворилася трубочка. Потім виверніть її на лицьовий бік.

За допомогою шпильки протягніть усередину гумку. Щоб вона не загубилася всередині тканини, притримуйте її другий кінець. Зв’яжіть або зшийте кінці гумки, а потім зашийте отвір у тканині.

Довжину тканини та гумки підбирайте так, щоб резинка добре трималася на волоссі, але не стискала його надто сильно. Кілька резинок різних кольорів можна зібрати в набір для себе або на подарунок.

Резинки для волосся. Фото: allfreesewing.com

7. Екологічна упаковка для подарунків

Стару футболку з міцної тканини можна використати для пакування невеликого подарунка замість паперу. Така упаковка виглядає оригінально, а після вручення її можна використати ще раз.

Виріжте з футболки квадрат тканини та покладіть посередині коробку, розташувавши її по діагоналі. Загорніть два протилежні кути тканини на коробку, а два інші зав’яжіть зверху вузлом.

Перед тим як обрізати зайві шматки, перевірте, чи вистачає тканини, щоб зав’язати вузол. Також можна попросити отримувача не викидати упаковку, а зберегти її для наступного подарунка.

Упаковки для подарунка. Фото: swoodsonsays.com

8. Кошик для дрібниць

Зі старих футболок можна зробити пряжу, а потім зв’язати з неї невеликий кошик для зберігання ниток, голок та інших дрібниць.

Почніть в’язати з круглої основи, поступово додаючи петлі, щоб збільшити її діаметр. Коли основа досягне потрібного розміру, перестаньте додавати петлі й продовжуйте в’язати вгору, формуючи стінки кошика. В’яжіть щільно, щоб виріб краще тримав форму.

Товщина тканинної пряжі залежить від матеріалу футболки, тому спочатку спробуйте зв’язати невеликий зразок і підберіть відповідний гачок. Якщо ви раніше не працювали з такою пряжею, почніть із невеликого кошика з невисокими стінками.

9. Клаптикова ковдра зі старих футболок

Футболки з улюбленими малюнками можна перетворити на клаптикову ковдру. Для цього потрібно зібрати кілька речей, вирізати з них частини з принтами та з’єднати в одне полотно.

Перед початком роботи розкладіть вирізані деталі й продумайте, як вони поєднуватимуться між собою. Залиште трохи тканини по краях для швів, а між окремими частинами за потреби додайте смужки іншої тканини.

Щоб трикотаж не розтягувався під час шиття, його можна зміцнити спеціальним клейовим флізеліном. Коли всі деталі будуть з’єднані, додайте підкладку та наповнювач, а краї ковдри обробіть тканинною стрічкою.

Під час стьобання враховуйте рекомендації виробника наповнювача щодо відстані між швами.

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