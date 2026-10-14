Не пускайте на тряпки: что можно сделать из старой футболки

9 простых идей для дома

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Старые футболки, которые потеряли форму или надоели, могут получить вторую жизнь. Вместо того чтобы выбрасывать их, из ткани можно сделать полезные вещи для дома, аксессуары и даже декоративные элементы интерьера.

Как пишет издание MSN, для большинства таких изделий понадобятся только ножницы, иголка с ниткой и немного свободного времени.

1. Тряпки для уборки

Самый простой способ повторно использовать старую футболку – сделать из нее тряпки для уборки. Для этого подойдет хлопчатобумажная ткань, которая еще не потеряла прочность, даже если на ней есть небольшие дырки.

Сначала постирайте и высушите одежду, а затем разрежьте переднюю и заднюю части на куски удобного размера. Удалите толстые швы, этикетки и жесткие участки с принтами.

Тряпки для грязной работы лучше хранить отдельно от тех, которыми вытирают пыль. Перед использованием также стоит убрать свободные нитки, чтобы они не оставались на поверхностях.

Старые футболки как тряпки. Фото: Home sweet Hofmann

2. Тканевая пряжа для рукоделия

Футболку без боковых швов можно превратить в длинную тканевую нить. Она подойдет для плетения, вязания крючком и создания различных декоративных изделий.

Отрежьте нижний край футболки и верхнюю часть с рукавами, оставив среднюю часть в виде тканевой трубы. Сложите ее и нарежьте поперек полосками шириной около 2,5 см, но не дорезайте до края несколько сантиметров.

Разверните ткань и разрежьте ее по диагонали между соседними надрезами, чтобы все полоски соединились в одну длинную. Слегка растяните ее руками: трикотаж скрутится и станет похож на толстую нить.

Смотайте готовую пряжу в клубок. Старайтесь делать полоски одинаковой ширины, чтобы нить получилась равномерной.

Как разрезать футболку | Фото6 espritcabane.com

Как разрезать футболку | Фото6 espritcabane.com

3. Подставки под чашки

Из старых футболок можно сделать плетеные подставки под чашки. Для этого подойдут даже небольшие куски ткани, оставшиеся после изготовления других вещей.

Возьмите три полоски ткани примерно одинаковой длины, сшейте их концы и заплетите косичку. Затем сверните ее по кругу, формируя плоскую спираль, и постепенно сшивайте соседние витки между собой.

Периодически прикладывайте подставку к чашке, чтобы проверить размер. Когда она станет немного больше дна посуды, закрепите конец косички снизу и надежно пришейте.

Для лаконичного дизайна можно использовать ткань одного цвета или сочетать несколько ярких оттенков, чтобы подставка выглядела выразительнее.

Подставка для чашки. Фото: cambridgemakers.org/

4. Шопер

Из старой футболки можно сделать многоразовую сумку для легких покупок. Лучше всего подойдет прочная ткань без значительных повреждений, особенно в области плечевых швов.

Выверните футболку наизнанку и отрежьте рукава. Затем увеличьте вырез горловины, чтобы сформировать отверстие для сумки, а нижний край сшейте, образовав дно. Для прочности проложите дополнительную строчку.

После этого выверните сумку на лицевую сторону. Если шьете на машинке, используйте иглу для трикотажа и сначала проверьте строчку на лоскуте ткани.

Перед использованием проверьте прочность сумки, положив в нее несколько легких вещей. Учитывайте, что она предназначена для небольших покупок и не рассчитана на большой вес.

Как сделать шопер | Фото: hindi.asianetnews.com

5. Декоративная подушка

Футболку с интересным принтом можно превратить в декоративную подушку. Так любимый рисунок не придется выбрасывать вместе со старой одеждой.

Сначала измерьте подушку или наполнитель и вырежьте из футболки две детали одинакового размера, оставив немного ткани для швов. Расположите принт по центру передней части.

Сложите детали лицевыми сторонами внутрь и сшейте края, оставив небольшое отверстие. Через него выверните чехол, наполните подушку и зашейте отверстие вручную.

Если хотите, чтобы чехол можно было снимать для стирки, сделайте заднюю часть из двух деталей, которые будут немного перекрывать друг друга, как у конверта.

Наволочка с футболкой. Фото: іnstructables.com

6. Резинки для волос

Из кусочков старой футболки можно сделать резинки для волос. Для этого подойдут узкие полоски ткани, а сочетая несколько цветов, можно создать целый набор аксессуаров.

Сложите полоску ткани вдоль лицевой стороной внутрь и сшейте длинный край, чтобы получилась трубочка. Затем выверните ее на лицевую сторону.

С помощью булавки проденьте внутрь резинку. Чтобы она не потерялась внутри ткани, придерживайте ее второй конец. Свяжите или сшейте концы резинки, а затем зашейте отверстие в ткани.

Длину ткани и резинки подбирайте так, чтобы резинка хорошо держалась на волосах, но не сжимала их слишком сильно. Несколько резинок разных цветов можно собрать в набор для себя или в подарок.

Резинки для волос. Фото: allfreesewing.com

7. Экологичная упаковка для подарков

Старую футболку из прочной ткани можно использовать для упаковки небольшого подарка вместо бумаги. Такая упаковка выглядит оригинально, а после вручения ее можно использовать снова.

Вырежьте из футболки квадрат ткани и положите в середину коробку, расположив ее по диагонали. Заверните на коробку два противоположных угла ткани, а два других завяжите сверху узлом.

Прежде чем обрезать лишние куски, проверьте, хватает ли ткани, чтобы завязать узел. Также можно попросить получателя не выбрасывать упаковку, а сохранить ее для следующего подарка.

Упаковка для подарка. Фото: swoodsonsays.com

8. Корзинка для мелочей

Из старых футболок можно сделать пряжу, а затем связать из нее небольшую корзинку для хранения ниток, иголок и других мелочей.

Начните вязать с круглого основания, постепенно прибавляя петли, чтобы увеличить его диаметр. Когда основание достигнет нужного размера, перестаньте прибавлять петли и продолжайте вязать вверх, формируя стенки корзинки. Вяжите плотно, чтобы изделие лучше держало форму.

Толщина тканевой пряжи зависит от материала футболки, поэтому сначала попробуйте связать небольшой образец и подберите подходящий крючок. Если вы раньше не работали с такой пряжей, начните с небольшой корзинки с невысокими стенками.

9. Лоскутное одеяло из старых футболок

Футболки с любимыми рисунками можно превратить в лоскутное одеяло. Для этого нужно собрать несколько вещей, вырезать из них части с принтами и соединить в одно полотно.

Перед началом работы разложите вырезанные детали и продумайте, как они будут сочетаться друг с другом. Оставьте немного ткани по краям для швов, а между отдельными деталями при необходимости добавьте полоски другой ткани.

Чтобы трикотаж не растягивался во время шитья, его можно укрепить специальным клеевым флизелином. Когда все детали будут соединены, добавьте подкладку и наполнитель, а края одеяла обработайте тканевой лентой.

При стежке учитывайте рекомендации производителя наполнителя относительно расстояния между швами.

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