Зберігання одягу в шафі: що допоможе захистити речі від молі та затхлого запаху

Чисті речі, суха шафа та вільна циркуляція повітря допоможуть зберегти свіжий одяг

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Щоб речі не пропахли затхлістю і не стали здобиччю молі, перед зберіганням їх потрібно випрати чи почистити, повністю висушити та прибрати у чисту шафу. Регулярно провітрюйте його та підтримуйте порядок – так одяг зберігатиметься у відповідних умовах.

Підготуйте одяг для зберігання

Не кладіть у шафу ношені речі, навіть якщо на них немає помітних плям. Сліди поту, шкірного жиру та частинки їжі привертають міль. Перед тривалим зберіганням випрати одяг за інструкцією на ярлику. Якщо тканина вимагає, віддайте її у хімчистку.

Після прання речі потрібно повністю висушити. Навіть трохи волога тканина в закритій шафі може придбати затхлий запах. Перевірте кишені, застебніть блискавки та гудзики. Розвішуйте одяг так, щоб між речами залишався простір.

Сезонний одяг, який довго не знадобиться, заберіть у чисті чохли або закриті контейнери. Перш ніж упакувати вовняні та інші натуральні тканини, перевірте, чи немає на них забруднень: такий одяг особливо привабливий для молі.

Як підготувати одяг для зберігання. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Підтримуйте в шафі сухість та чистоту

Час від часу звільняйте полиці та протирайте їх. Потім залиште дверцята відчиненими, щоб шафа провітрилася. Не ставте всередину мокре взуття, парасольки та вологий одяг. Якщо шафа стоїть біля холодної стіни, стежте, щоб за нею не накопичувалася волога.

Не перевантажуйте полиці та вішалки: у тісно складеному одязі гірше циркулює повітря, і він довше зберігає запахи. Чисті речі тримайте окремо від тих, які потрібно випрати. Постільна білизна та одяг складайте лише після повного висихання.

Якщо в кімнаті сиро, поставте в шафу поглинач вологи. Регулярно перевіряйте його та змінюйте або спустошуйте за інструкцією. Ароматичні саші та мило можуть надати речам запаху, але не замінять прибирання та контроль вологості.

Підтримуйте в шафі сухість та чистоту. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Захистіть речі від молі

Оглядайте одяг та полиці, особливо якщо шафу довго не відчиняли. Шукайте дрібні отвори, личинки та тонкі павутинки. Якщо помітили ознаки молі, вийміть речі, перевірте їх та опрацюйте з урахуванням рекомендацій для конкретної тканини.

Одяг, який зберігався поруч із пошкодженими речами, випрати або почистити. Шафа ретельно вимийте та висушіть. Повертайте речі на місце лише після збирання. Натуральні засоби з вираженим ароматом можуть відлякувати комах, але надійніше поєднувати профілактику з чистим зберіганням та регулярним оглядом.

Чисті та сухі речі довше зберігають свіжість. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як повідомляв "Телеграф", затхлий запах може з’явитися ще до того, як одяг приберуть у шафу: волога тканина, що довго залишається в барабані пральної машини, створює умови для його виникнення про причини затхлості. Якщо речі після прання сохнуть надто повільно, волога сприяє розмноженню бактерій та грибків, з якими часто пов’язаний неприємний запах. Тому джерело запаху може бути як в умовах зберігання, так і на етапі прання та сушіння; регулярне очищення пральної машини також допомагає запобігти його появі.