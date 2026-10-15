Не сміття, а знахідка: як використовувати порожні банки з-під варення вдома

Скляні ємності стануть у пригоді в побуті

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Порожні банки з-під варення не варто викидати. Вони стануть у пригоді для зберігання домашніх дрібниць – фарбувати й переробляти їх не потрібно.

Через прозоре скло одразу видно, що всередині, а кришка утримує дрібні предмети. Про це повідомляє Los Andes.

Як підготувати банки до повторного використання

Спочатку видаліть залишки варення та вимийте банку з кришкою водою й мийним засобом. Етикетку легше зняти, якщо замочити банку в теплій воді, а потім обережно потерти поверхню. Не піддавайте скло різким перепадам температури, особливо якщо банка холодна. Сполосніть її та ретельно висушіть – зокрема різьбу й внутрішній бік кришки.

Огляньте банку: на склі не має бути тріщин і сколів, а на кришці – іржі. Пошкоджені банки більше не використовуйте. Кришка має щільно закриватися, інакше дрібні деталі можуть висипатися. Перевірте й горлечко: вміст має легко діставатися – так, щоб не довелося просовувати руку чи зачіпати предметами край.

Ставте банки на стійку поверхню, подалі від краю полиці. Важкі речі зручніше зберігати в невеликих ємностях, а предмети, якими можна вколотися, – у недоступному для дітей місці.

Кріплення, швейне приладдя та канцелярські дрібниці

Розсортуйте шурупи й шайби за розміром або типом, відвівши для кожної групи окрему банку. Закрийте її та підпишіть кришку: потрібну деталь буде легше знайти, навіть якщо банки стоять у шухляді й видно лише їхні кришки. Не наповнюйте ємність так, щоб вона стала надто важкою.

У банках зручно зберігати ґудзики, невеликі котушки ниток і застібки. Розкладіть швейне приладдя з огляду на те, чим користуєтеся частіше. Кришка не дасть йому розсипатися в шухляді. Голки й шпильки зберігайте окремо, у закритому футлярі або подушечці для голок.

Низькі банки підійдуть для скріпок, затискачів для паперу й гумок. Під час роботи їх можна не закривати, а після – накрити кришкою. Поставте кілька ємностей на тацю: так їх буде легше переносити, не тримаючи в руках одразу кілька скляних банок.

Порожні банки допомагають розсортувати кріплення й швидко знаходити потрібні деталі/Фото: ШІ

Живці рослин і пакетики з насінням

Банку без кришки можна використовувати для живців рослин, які укорінюють у воді. Видаліть листя, що опиниться нижче рівня води, і стежте за чистотою ємності. Крізь прозорі стінки зручно спостерігати за корінням. Укорінення залежить від виду рослини та догляду за нею.

В іншій банці можна зберігати невеликі підписані пакетики з насінням. Насіння має бути повністю сухим: закрита ємність допоможе зібрати пакетики в одному місці, але не усуне вологу, яка вже є всередині. Зберігайте банку в прохолодному темному місці.

Прозора банка допомагає укорінювати живці у воді й стежити за ростом коріння/Фото: ШІ

Пензлі й аксесуари для ванної кімнати

Поставте чисті сухі пензлі в банку з широким стійким дном щетиною догори. Доберіть ємність відповідної висоти й розміру, щоб вона не перекидалася під вагою ручок. Збережіть кришку: коли банка не використовується, її можна закрити, щоб усередині не збирався пил.

У ванній кімнаті в банках можна зберігати шпильки, гумки для волосся та інші невеликі сухі аксесуари. Кришка захистить їх від бризок. Тримайте ємності подалі від душу й місць, звідки вони можуть упасти. Якщо всередині з’явиться волога, витріть банку насухо.

Порожні банки зручно використовувати для зберігання пензлів і сухих аксесуарів у ванній кімнаті/Фото: ШІ

Як повідомляв "Телеграф", деякі чоловіки зберігають болти, цвяхи й саморізи в невеликих скляних банках, щоб дрібні деталі завжди були під рукою в гаражі. Банки ефективно допомагають сортувати кріплення.