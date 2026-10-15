Без дорогих поглиначів вологи: як прибрати сирість у квартирі
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Є кілька дієвих порад
Вогкість у квартирі можна усунути і без дорогих поглиначів вологи. Почніть з пошуку протікання, налагодьте повітрообмін і скоротите кількість пари в побуті. Запітнілі вікна, затхлий запах і темні плями в кутах — привід з’ясувати, звідки береться зайва вода, а не маскувати її наслідки.
Знайдіть джерело вогкості
Волога потрапляє у повітря, коли ви готуєте, приймаєте душ або сушите білизну. Якщо витяжка працює погано, а герметичні вікна не пропускають свіже повітря, пара накопичується у кімнатах. Спочатку усуньте протікання сантехніки, даху та стін, а також перевірте вентиляцію на кухні та у ванній.
Огляньте холодні зовнішні кути та стики стін: на погано утеплених ділянках осідає конденсат. Не давайте кімнатам сильно остигати і уникайте різких перепадів температури. Якщо вода надходить через дах, труби або міжпанельні шви, побутових заходів буде недостатньо – потрібно усунути протікання.
Забирайте пару відразу після готування та душу
Включайте кухонну витяжку, коли готуєте, а вентилятор у ванній – під час та після душу. Не закривайте вентиляційні ґрати. Відкривайте вікна, щоб випустити вологе повітря, але пам’ятайте: це не замінює постійну вентиляцію.
"Повітряний обмін повинен забезпечуватися спеціальними вентиляційними системами або провітрюванням. Провітрюйте, відкриваючи вікно повністю, наприклад, на хвилину раз на годину", — рекомендує сертифікований фармацевт Apotheka Маріте Шукеле.
Не сушіть випраний одяг у житловій кімнаті, якщо там недостатньо вентиляції: вода з тканини випаровується у повітря. По можливості сушіть білизну на вулиці. Не заливайте квіти – рослини теж додають вологу до приміщення.
Звільніть місце для руху повітря
Не ставте меблі впритул до зовнішніх стінок: повітря потрібно циркулювати і за шафою, і за диваном. Регулярно відкривайте дверцята шаф і вбиралень. Це особливо важливо, якщо вже з’явився затхлий запах або накопичується конденсат.
Слідкувати за результатом допоможе кімнатний термометр із вимірювачем вологості. Орієнтир для відносної вологості – 40-60%. Показання підкажуть, чи стає у приміщенні суші після провітрювання та зміни звичок.
Сіль, крейда та активоване вугілля у відкритих ємностях можуть поглинати певну кількість вологи. Вони ефективні лише за невеликих обсягів і знижують вологість незначно. Розставляти такі ємності по квартирі замість усунення протікання та застою повітря малоефективно.
Якщо з’явилася цвіль, усуньте умови її зростання
Видалення темних плям не вирішить проблему, якщо поверхня продовжить відволожуватися. Цвіль добре розмножується у вологому, теплому та непровітрюваному середовищі. Тому обробіть уражену ділянку і одночасно усуньте джерело води та налагодьте повітрообмін.
"Уникнути попадання спор цвілі в будинок неможливо, тому найкращий спосіб боротьби з пліснявою – створити несприятливі умови для її розвитку", – пояснює сертифікований фармацевт.
Невеликі ділянки цвілі обробіть побутовою хімією, призначеною для цієї мети, і суворо дотримуйтесь інструкцій. Маріте Шукеле радить одягнути гумові рукавички, респіратор і, бажано, захисні окуляри. Після обробки провітріть приміщення. При велику поразку вона рекомендує звернутися до фахівців з дезінфекції.
Як повідомляв "Телеграф", сушити мокру білизну у закритій квартирі без вентиляції – значить посилювати конденсат на вікнах: вода з тканини переходить у повітря у вигляді пари. Коли тепле вологе повітря стикається з холодним склом, а його температура опускається нижче точки роси, частина пари перетворюється на краплі. Тому зменшити його допомагає не тільки провітрювання, але і відмова від сушіння білизни в приміщенні, що не провітрюється.