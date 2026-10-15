Без дорогих поглиначів вологи: як прибрати сирість у квартирі

Є кілька дієвих порад

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Вогкість у квартирі можна усунути і без дорогих поглиначів вологи. Почніть з пошуку протікання, налагодьте повітрообмін і скоротите кількість пари в побуті. Запітнілі вікна, затхлий запах і темні плями в кутах — привід з’ясувати, звідки береться зайва вода, а не маскувати її наслідки.

Знайдіть джерело вогкості

Волога потрапляє у повітря, коли ви готуєте, приймаєте душ або сушите білизну. Якщо витяжка працює погано, а герметичні вікна не пропускають свіже повітря, пара накопичується у кімнатах. Спочатку усуньте протікання сантехніки, даху та стін, а також перевірте вентиляцію на кухні та у ванній.

Огляньте холодні зовнішні кути та стики стін: на погано утеплених ділянках осідає конденсат. Не давайте кімнатам сильно остигати і уникайте різких перепадів температури. Якщо вода надходить через дах, труби або міжпанельні шви, побутових заходів буде недостатньо – потрібно усунути протікання.

Забирайте пару відразу після готування та душу

Включайте кухонну витяжку, коли готуєте, а вентилятор у ванній – під час та після душу. Не закривайте вентиляційні ґрати. Відкривайте вікна, щоб випустити вологе повітря, але пам’ятайте: це не замінює постійну вентиляцію.

"Повітряний обмін повинен забезпечуватися спеціальними вентиляційними системами або провітрюванням. Провітрюйте, відкриваючи вікно повністю, наприклад, на хвилину раз на годину", — рекомендує сертифікований фармацевт Apotheka Маріте Шукеле.

Не сушіть випраний одяг у житловій кімнаті, якщо там недостатньо вентиляції: вода з тканини випаровується у повітря. По можливості сушіть білизну на вулиці. Не заливайте квіти – рослини теж додають вологу до приміщення.

Звільніть місце для руху повітря

Не ставте меблі впритул до зовнішніх стінок: повітря потрібно циркулювати і за шафою, і за диваном. Регулярно відкривайте дверцята шаф і вбиралень. Це особливо важливо, якщо вже з’явився затхлий запах або накопичується конденсат.

Слідкувати за результатом допоможе кімнатний термометр із вимірювачем вологості. Орієнтир для відносної вологості – 40-60%. Показання підкажуть, чи стає у приміщенні суші після провітрювання та зміни звичок.

Сіль, крейда та активоване вугілля у відкритих ємностях можуть поглинати певну кількість вологи. Вони ефективні лише за невеликих обсягів і знижують вологість незначно. Розставляти такі ємності по квартирі замість усунення протікання та застою повітря малоефективно.

Як боротися із вогкістю в квартирі. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Якщо з’явилася цвіль, усуньте умови її зростання

Видалення темних плям не вирішить проблему, якщо поверхня продовжить відволожуватися. Цвіль добре розмножується у вологому, теплому та непровітрюваному середовищі. Тому обробіть уражену ділянку і одночасно усуньте джерело води та налагодьте повітрообмін.

"Уникнути попадання спор цвілі в будинок неможливо, тому найкращий спосіб боротьби з пліснявою – створити несприятливі умови для її розвитку", – пояснює сертифікований фармацевт.

Невеликі ділянки цвілі обробіть побутовою хімією, призначеною для цієї мети, і суворо дотримуйтесь інструкцій. Маріте Шукеле радить одягнути гумові рукавички, респіратор і, бажано, захисні окуляри. Після обробки провітріть приміщення. При велику поразку вона рекомендує звернутися до фахівців з дезінфекції.

Як повідомляв "Телеграф", сушити мокру білизну у закритій квартирі без вентиляції – значить посилювати конденсат на вікнах: вода з тканини переходить у повітря у вигляді пари. Коли тепле вологе повітря стикається з холодним склом, а його температура опускається нижче точки роси, частина пари перетворюється на краплі. Тому зменшити його допомагає не тільки провітрювання, але і відмова від сушіння білизни в приміщенні, що не провітрюється.