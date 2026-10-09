Вікна "плачуть" вранці: одна звичка лише погіршує ситуацію

Поява води на вікнах — проблема, з якою стикаються багато людей в осінньо-зимовий період

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З настанням холодів на внутрішньому боці вікон у багатьох будинках з’являються краплі води. Крім того, що це псує вигляд, "плачучі" вікна можуть призвести до появи плісняви в кімнатах.

"Телеграф" розповідає, чому так відбувається і як боротися з цим явищем.

Конденсат утворюється, коли тепле повітря з водяною парою стикається з холодною поверхнею. Якщо температура поверхні опускається нижче точки роси, частина пари перетворюється на воду, і на склі з’являються краплі. Восени й узимку вікна — одні з найхолодніших поверхонь у кімнаті, тому проблема проявляється саме на них.

Якщо вологість тривалий час залишається підвищеною, а деякі конструкції значно холодніші за інші, вода може осідати не лише на склі, а й у кутах і на стінах. Тому регулярна поява крапель вранці — привід виміряти вологість гігрометром. У житлових приміщеннях вологість має становити 45–55% за температури близько 20–22 °C.

Як зазначає Centrum, проблему з конденсатом на вікнах посилює сушіння мокрої білизни в зачиненій квартирі без вентиляції. За таких умов вода з тканини не зникає, а переходить у повітря у вигляді пари. На радіаторі білизна сохне швидше, але й волога потрапляє в повітря швидше. Якщо немає можливості сушити білизну надворі або в сушильній машині, оберіть для цього добре провітрювану кімнату де сушаться речі.

Фото згенероване ШІ

Краплі на вікнах необхідно витирати. Але протирання не зменшує кількості пари в повітрі. Важливо також усунути джерела зайвої вологи й регулярно провітрювати приміщення. Узимку коротке інтенсивне провітрювання працює ефективніше, ніж вікно, прочинене на кілька годин. Також важливо регулярно вмикати витяжку на кухні та у ванній кімнаті.

Якщо вологість у нормі, кімнати провітрюються, але вода все одно регулярно з’являється на стінах або біля вікон, проблему варто шукати в самій будівлі. Причина може критися в поганій теплоізоляції, облицюванні або пошкодженнях конструкції.

Раніше "Телеграф" розповідав, як боротися з конденсатом на вікнах за допомогою солі та соди.