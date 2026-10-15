Без дорогих поглотителей влаги: как избавиться от сырости в квартире

Есть несколько действенных советов

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Сырость в квартире можно устранить и без дорогих поглотителей влаги. Начните с поиска протечек, наладьте воздухообмен и сократите количество пара в быту. Запотевшие окна, затхлый запах и тёмные пятна в углах – повод выяснить, откуда берётся лишняя вода, а не маскировать её последствия.

Найдите источник сырости

Влага попадает в воздух, когда вы готовите, принимаете душ или сушите бельё. Если вытяжка работает плохо, а герметичные окна не пропускают свежий воздух, пар скапливается в комнатах. Сначала устраните протечки сантехники, крыши и стен, а также проверьте вентиляцию на кухне и в ванной.

Осмотрите холодные наружные углы и стыки стен: на плохо утеплённых участках оседает конденсат. Не давайте комнатам сильно остывать и избегайте резких перепадов температуры. Если вода поступает через крышу, трубы или межпанельные швы, бытовых мер будет недостаточно – нужно устранить протечку.

Убирайте пар сразу после готовки и душа

Включайте кухонную вытяжку, когда готовите, а вентилятор в ванной – во время и после душа. Не закрывайте вентиляционные решётки. Открывайте окна, чтобы выпустить влажный воздух, но помните: это не заменяет постоянную работу вентиляции.

"Воздухообмен должен обеспечиваться специальными вентиляционными системами или проветриванием. Проветривайте, открывая окно полностью, например, на минуту раз в час", – рекомендует сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Не сушите выстиранную одежду в жилой комнате, если там недостаточно вентиляции: вода из ткани испаряется в воздух. По возможности сушите бельё на улице. Не заливайте цветы – растения тоже добавляют влагу в помещение.

Освободите место для движения воздуха

Не ставьте мебель вплотную к наружным стенам: воздуху нужно циркулировать и за шкафом, и за диваном. Регулярно открывайте дверцы шкафов и гардеробных. Это особенно важно, если уже появился затхлый запах или скапливается конденсат.

Следить за результатом поможет комнатный термометр с измерителем влажности. Ориентир для относительной влажности – 40–60%. Показания подскажут, становится ли в помещении суше после проветривания и смены привычек.

Соль, мел и активированный уголь в открытых ёмкостях могут поглощать некоторое количество влаги. Однако, они эффективны только при небольших объёмах и снижают влажность незначительно. Расставлять такие ёмкости по квартире вместо устранения протечек и застоя воздуха малоэффективно.

Как бороться с сыростью в квартире. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Если появилась плесень, устраните условия для её роста

Удаление тёмных пятен не решит проблему, если поверхность продолжит отсыревать. Плесень хорошо размножается во влажной, тёплой и непроветриваемой среде. Поэтому обработайте поражённый участок и одновременно устраните источник воды и наладьте воздухообмен.

"Избежать попадания спор плесени в дом невозможно, поэтому лучший способ борьбы с плесенью – создать неблагоприятные условия для её развития", – объясняет сертифицированный фармацевт Apotheka Марите Шукеле.

Небольшие участки плесени обработайте бытовой химией, предназначенной для этой цели, и строго следуйте инструкции. Марите Шукеле советует надеть резиновые перчатки, респиратор и, желательно, защитные очки. После обработки проветрите помещение. При обширном поражении она рекомендует обратиться к специалистам по дезинфекции.

Как сообщал "Телеграф", сушить мокрое бельё в закрытой квартире без вентиляции – значит усиливать конденсат на окнах: вода с ткани переходит в воздух в виде пара. Когда тёплый влажный воздух соприкасается с холодным стеклом, а его температура опускается ниже точки росы, часть пара превращается в капли. Поэтому уменьшить его помогает не только проветривание, но и отказ от сушки белья в непроветриваемом помещении.