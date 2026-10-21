Насколько вы спокойный человек на самом деле: развлекательный тест с оптической иллюзией (фото)

Определить свой тип реакции на стресс можно в зависимости от того, какой элемент вы заметили первым

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Проверить, насколько вы стрессоустойчивы на самом деле, можно с помощью простого развлекательного теста с оптической иллюзией. Она помогает определить, как человек реагирует на стресс.

Как говорится на YourTango, нужно посмотреть на изображение и определить, что вы заметили первыми. Именно это определяет уровень спокойствия, по мнению автора.

Что вы видите первым

Объяснение к тесту

1. Кот

Если первым увидели кота, то вы не очень расслабленный человек, но вас нелегко разозлить. Стресс повседневной жизни может даже прибавлять вам энергии, однако после длительного напряжения наступает сильное истощение. Автор теста советует находить здоровые способы сбрасывать напряжение, например, физическую активность.

2. Коробка

Если вы первым увидели коробку, то вы человек обычно дружелюбный, но под давлением и из-за переутомления можете срываться на других. Гнев это естественно, но следует следить за тем, что говорите людям, особенно близким. Чтобы не ранить их словами, следует отстраниться от конфликтной ситуации, прежде чем эмоции возобладают.

3. Звезды

Если вы увидели звезды — то у вас есть признаки естественно спокойного человека, сохраняющего выдержку даже при стрессовых ситуациях. Ваша невозмутимость может вызвать недоумение или даже раздражение у других, однако это не ваша проблема, а тех, кто так реагирует.

Ранее "Телеграф" предлагал тест-оптическую иллюзию на аналитический и интуитивный образ мышления. Всего два варианта ответа и все зависит от того, что вы увидите первым.