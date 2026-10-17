Ніколи не сушіть ці гриби. Чому та як зберегти їх на зиму

Маслюки, сироїжки й лисички втрачають текстуру після видалення вологи

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Триває грибний сезон, і українці активно роблять запаси на зиму. Багато хто сушить гриби, але для деяких видів цей спосіб не підходить.

"Телеграф" розповідає, які гриби краще не сушити. Маслюки, сироїжки та лисички після висихання можуть стати жорсткими або втратити бажану текстуру. Залежно від виду їх краще заморозити, замаринувати чи засолити.

Чому не варто сушити маслюки та сироїжки

Маслюки вкриті слизькою шкіркою. Після сушіння вона може затвердіти, а самі гриби втратять приємну текстуру. Перед заморожуванням або маринуванням маслюки потрібно очистити й термічно обробити.

Маслюки. Фото: Вікіпедія

Сироїжки мають ламке тіло, яке після сушіння не зберігає бажаної текстури в готовій страві. Ці гриби краще засолити або заготовити іншим способом, без висушування.

Як сушіння впливає на лисички та які гриби краще його переносять

Лисички краще не сушити, бо результат не завжди тішить: гриби можуть стати жорсткими, і перед приготуванням їх доведеться довго замочувати. Ці гриби краще заморозити або замаринувати.

Найкраще сушаться гриби зі щільним м’якушем і виразним ароматом: білі, підберезники, підосичники та польські гриби. Після замочування вони добре відновлюються й підходять для супів, соусів та інших страв.

Як заготовити гриби без сушіння – заморожування та маринування

Перед заморожуванням гриби перебирають і очищають від лісового сміття. Потім, залежно від виду, відварюють або обсмажують. Коли гриби охолонуть, їх розкладають порціями в пакети чи контейнери й кладуть у морозильну камеру.

Для маринування найкраще підходять невеликі міцні гриби. Багато видів можна засолити, особливо ті, що мають щільний м’якуш.

Для запасів використовуйте лише ті дикорослі гриби, у якості яких упевнені. Сумнівні гриби краще не брати. Сушіння, заморожування й маринування не роблять отруйні гриби безпечними.

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