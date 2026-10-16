Опеньки варять двічі чи достатньо одного разу? Як готувати гриби

Гриби радять обробляти в день збору, а після першого кип’ятіння продовжувати приготування

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Опеньки потребують правильного приготування, адже від цього залежить безпека та смак грибної страви. Перед варінням їх потрібно підготувати, а сам процес має кілька важливих етапів.

Українка @nadiiahlyniana поділилася у Threads власним способом приготування опеньків і поцікавилася, як їх варять інші. За її рецептом, гриби потрібно двічі відварити: спочатку протягом 20 хвилин після закипання, потім злити воду, промити опеньки й варити ще одну годину.

Як підготувати гриби до варіння

Спочатку промийте гриби. Беріться до приготування в день збору: під час зберігання необроблених грибів у них можуть утворюватися небезпечні речовини.

Під час попередньої обробки кип’ятіть гриби 7–10 хвилин, після чого злийте відвар.

Що робити після першого кип’ятіння

Далі продовжуйте варити гриби або переходьте до смаження. Зазначені 7–10 хвилин стосуються саме попереднього кип’ятіння, після якого пам’ятка передбачає подальше приготування.

Практична порада: заздалегідь підготуйте друшляк і посуд для наступного етапу, щоб одразу злити перший відвар.

Опеньки спершу промивають у день збору, щоб підготувати до подальшого приготування

Як повідомляв "Телеграф", гриби, зібрані біля доріг, залізниць і промислових об’єктів, можуть накопичувати забруднювальні речовини, які звичайне варіння не усуває. Про це йдеться у поясненні про забруднення грибів.