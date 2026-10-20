Варіння відходить у минуле: сучасні альтернативи заготівлі грибів

Деякі види все ж таки доведеться обробити "застарілим" методом

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Багатогодинне варіння грибів "у трьох водах" відходить у минуле. Шеф-кухарі сходяться на думці: тривале кип’ятіння вимиває насичений смак, перетворює пружну м'якоту на рідку "кашу" і руйнує корисні речовини.

Сучасний підхід будується на мінімальній обробці, яка зберігає аромат та текстуру лісових грибів. Про це повідомляє "Телеграф".

4 сучасні способи заготівлі

Парова обробка та бланшування

Як робити: Облийте нарізані гриби окропом або потримайте над парою 2-3 хвилини, потім одразу опустіть у крижану воду.

Навіщо: Зберігає колір та щільність перед заморожуванням.

Сухе обсмажування (у власному соку)

Як робити: Випаруйте зайву вологу на сухій сковороді без олії 5-10 хвилин.

Навіщо: Концентрує смак та економно витрачає місце у морозилці.

Шокове заморожування у свіжому вигляді

Не мийте гриби водою (очистіть щіткою), наріжте і заморозьте на дошці при -18, потім пересипте в пакет.

Навіщо: Ідеально для благородних грибів (білі, підосиковики, підберезники).

Дегідратація (електросушарки)

Як робити: Сушіть при 40-50 або змеліть сухі гриби в порошок-приправу.

Навіщо: Зберігає до 95% корисних речовин та аромату.

Виняток із правил: Умовно-їстівні гриби (зморшки, строчки, грузді, вовнянки), як і раніше, обов’язково відварювати зі зливом відвару, щоб видалити гіркоту та токсичні речовини.

Для заготівлі використовуйте тільки ті дикорослі гриби, в яких впевнені. Сумнівні краще не брати. Обробка не робить отруйні гриби безпечними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які гриби краще не висушувати. Для деяких видів цей спосіб заготівлі не підходить.