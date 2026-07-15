Ця квітка пахне як піт? Яка рослина з Північної Америки заманює комарів

Дослідження розкрило цікавий факт

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Невелика болотна орхідея з Північної Америки використовує незвичайну стратегію для приваблення запилювачів. Вона виділяє аромат, який приваблює комарів.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології, Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик.

За його словами, квітка зовсім невеликого розміру — лише декілька сантиметрів у висоту і має дрібні білі квіти. Рослина цвіте на болотах.

"Провели дослідження, побачили, що на неї сідають комарі, і з’ясували, що вона виділяє аромати, що містять компоненти, присутні в поті. Можливо, вона і не пахне як піт, але очевидно рецептор сприйняття поту та одоранту квітки однаковий", — розповідає співрозмовник.

Цікавий факт також полягає і в тому, що тільки самці п’ють нектар із цієї квітки. Вони переносять пилок на своїх очах і запилюють інші квіти.

Справа в тому, що у деяких рослин пилок приріплюється прямо до очей (фасеткових) комарів і переноситься між квітками.

Що відомо про рослину

Йдеться про таку рослину, як любка дволиста (Platanthera obtusata), сімейства орхідейні.

Це північноамериканська орхідея, яка росте на болотах та вологих луках. Вона є одним з небагатьох відомих видів рослин, для яких комарі – основні та ефективні запилювачі. Про це йдеться у дослідженні на сайті Національної медичної бібліотеки.

Як показав експеримент, за 47 годин спостережень комарі відвідали квітки 57 разів. Коли комар пив нектар, поллінії (грудочки пилку) прикріплювалися до його очей.

Зазначається, що аромат квітки складається головним чином із нонаналю та октаналю. Ці речовини домінують у запаху квітки та залучають комарів. Деякі леткі сполуки, що виділяються людиною, також є в запаху рослини.

Любка дволиста

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міфічна диво-рослина прикрила килимом схили Карпат.