Знайдіть 10 тварин на хвилину: тест на уважність вкаже на ваше мислення

Користувачі знаходять більше фігур, ніж було запропоновано

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У Threads запропонували за хвилину знайти 10 тварин на заплутаному малюнку. Автор головоломки пов’язав результат із розвиненим аналітичним мисленням.

У коментарях пошук тварин швидко перетворився на змагання та привід пожартувати про роботу аналітиком. Про це повідомляє "Телеграф".

Які умови запропонував автор тесту

Малюнок опублікував В’ячеслав Бородайс. На ньому сині контури тварин переплітаються з густим візерунком із гілок і листя. У центрі добре видно великого птаха, решту фігур потрібно шукати серед ліній по всьому малюнку.

"Тест на те, як працює ваш мозок. Якщо ви зможете знайти 10 тварин на малюнку за 1 хвилину, у вас розвинене аналітичне мислення. Напишіть, скільки змогли знайти", – поцікавився В’ячеслав.

У Threads запропонували за хвилину відшукати десять тварин серед переплетених ліній

У відповідях нарахували до 14 тварин

Деякі учасники швидко перевершили результат, заданий автором. Користувачка nataliia_kyrpa повідомила, що знайшла 12 фігур, зокрема метеликів. ella.roshe написала, що отримала такий самий результат.

"За 34 секунди знайшла 14 тварин, далі, здається, усе. Скільки всього заховано?", – запитала lyuba_moskalenko.

Інші одразу перевели обговорення на жартівливий лад. Наприклад, karmalita.marharyta запитала: "Готово. Куди резюме надсилати?"

Учасники обговорення повідомляють, що знайшли понад десять тварин

jealous_sun розповіла, що знайшла 10 тварин за 20 секунд і зупинилася: другого завдання не було. marsiankagirl знайшла 12 за 30 секунд, а tatarivna вказала число 13. katharinastaudt нарахувала 10 тварин і окремо запитала, чи є серед фігур змія.

Деякі користувачі впоралися з пошуком швидше, ніж за відведену хвилину

Чому учасники згадали килими з дитинства

Переплетені контури нагадали деяким коментаторам знайому гру. Користувачка tania.sk_y_ у відповідь на умову про хвилину згадала, як у дитинстві розглядала килими й знаходила у візерунках найрізноманітніші образи.

"Кожен міленіал, у якого на стіні висів килим, знайде тут цілий всесвіт", – пожартувала aniakovalsky.

liubov_polischuk_ також зазначила, що на малюнку більше ніж десять тварин. А maryna.cherednyk.psy пов’язала результат зі своєю професією: "Фух, малюнок свідчить, що аналітичне мислення в мене є, тож можу й далі працювати аналітиком".

Завдання нагадало коментаторам, як вони шукали образи у візерунках настінних килимів

Один із користувачів знайшов 13 тварин

Як повідомляв "Телеграф", автори візуальної головоломки запропонували визначити, що зображено на малюнку. Перший образ, який людина побачила у цьому тесті, вони пов’язали з особистими якостями.