Не викидайте кавову гущу: як використовувати її з користю вдома

Після кожної чашки залишається те, що може стати в нагоді в саду та городі, якщо знати кілька важливих нюансів

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Після приготування кави більшість людей викидають гущу. Але їй можна знайти інше застосування — наприклад, додати компост або використовувати в деяких домашніх справах. Головне — розуміти, де вона дійсно знадобиться, а де популярні поради не працюють.

Королівське садівниче товариство Великобританії (RHS) зазначає, що кавова гуща містить поживні речовини та органічні сполуки, тому найкраще підходить для компосту.

Вносити її прямо до рослин потрібно обережно: залишки кави можуть сповільнити їх зростання.

Як використовувати кавову гущу

1. Додати до компосту. Це один із найкорисніших способів використовувати кавові залишки повторно. Гуща містить азот та органічні речовини, які після розкладання збагатять компост. Змішуйте її з іншими рослинними відходами, сухим листям і картоном — не складайте окремим товстим шаром.

2. Поліпшити садовий ґрунт. Повністю перепрілий кавові залишки можна додавати в грунт на грядках і в квітниках. Компост, що вийшов, покращує структуру грунту і забезпечує його поживними речовинами.

3. Використовувати на невеликому городі. Якщо вдома є овочеві грядки або контейнери з рослинами, компост із кавовою гущею можна включити у догляд за ґрунтом. Але повноцінною заміною добрив він не стане: потреби рослин залежать від складу ґрунту.

4. Збирати гущу, якщо каву готують часто. Якщо у сім’ї щодня випивають кілька чашок кави, залишки можна збирати для компосту. Не зберігайте їх довго вологими у закритій ємності – гуща може запліснівніти.

5. Враховувати особливості рослин. Кавову гущу іноді радять розсипати навколо кущів та квітів, але цей спосіб підходить не завжди. Свіжі залишки кави можуть пригнічувати зростання деяких рослин. А товстий шар гущі здатний ущільнитися і перешкодити повітрі та воді надходити до коріння.

Як використовувати кавову гущу. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Які поради про каву не варто вважати універсальними

В інтернеті часто пишуть, що кавові залишки підкислюють ґрунт, відлякують слимаків та інших шкідників або замінюють звичайне добриво. Проте, наукові дані не підтверджують, що ці способи надійно працюють у всіх випадках.

Використана кавова гуща не обов’язково підвищує кислотність ґрунту. А якщо внести її прямо в ґрунт, зростання рослин іноді, навпаки, сповільнюється. Тому фахівці радять відправляти гущу до компосту.

Кавова гуща може стати в нагоді після приготування напою. Найнадійніше поступово збирати її і додавати до компосту, який потім можна використовувати в саду.

Як повідомляв "Телеграф", кавова гуща має кисле середовище з pH 4,9-5,2. Вона може спричинити стрес у лаванди і сповільнити її зростання через чутливість рослини. Це потрібно враховувати і при догляді за розмарином: як і лаванді, йому підходить нейтральний або слаболужний ґрунт із pH 6,0–7,0. Тому кавові залишки не варто розсипати навколо рослин, не враховуючи їхні потреби. Гуща може змінити кислотність ґрунту, затримувати вологу та сприяти кореневій гнилі.