До хліба чи м’яса: рецепт часникової намазки з крем-сиром

Обсмажені зубчики надають закусці аромату, петрушка додає свіжості, а лимонний сік – легкої кислинки

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Намазка на хліб виручить, коли потрібно швидко, смачно й ситно перекусити. І готувати її необов’язково з м’яса чи риби. Із крем-сиру, часнику та кунжуту вийде ніжна закуска до свіжого хліба або хрустких грінок.

Рецептом поділилася в Instagram кулінарна блогерка viktoriia_gotue.

Інгредієнти для часникової намазки

Для основи знадобиться 200 г крем-сиру. До нього додайте 15–20 зубчиків часнику, 1–2 ст. л. кунжуту та 2–3 ст. л. олії для обсмажування.

Також підготуйте пучок петрушки, сіль і паприку. За бажанням можна додати лимонний сік – він надасть намазці легкої кислинки.

Як приготувати намазку зі смаженим часником

Висипте кунжут на пательню, додайте цілі очищені зубчики часнику й влийте олію. Обсмажуйте кілька хвилин на невеликому вогні. Кунжут має стати золотистим, а часник – м’яким і запашним. Перекладіть вміст пательні разом з олією в миску. Додайте крем-сир, дрібно нарізану петрушку, паприку та сіль. Якщо вирішили використовувати лимонний сік, влийте його на цьому етапі. Добре розімніть усе виделкою, змішавши м’який часник із сиром і зеленню. Подавайте намазку зі свіжим хлібом, хрусткими грінками, м’ясом або овочами.

Щоб намазка вийшла однорідною, трохи остудіть часник із кунжутом і лише потім змішуйте їх із крем-сиром. Готову закуску подавайте з підсушеним хлібом або грінками, до м’яса чи зі свіжими овочами.

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