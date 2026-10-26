До хліба чи м’яса: рецепт часникової намазки з крем-сиром
- Автор
-
- Дата публікації
-
Обсмажені зубчики надають закусці аромату, петрушка додає свіжості, а лимонний сік – легкої кислинки
Намазка на хліб виручить, коли потрібно швидко, смачно й ситно перекусити. І готувати її необов’язково з м’яса чи риби. Із крем-сиру, часнику та кунжуту вийде ніжна закуска до свіжого хліба або хрустких грінок.
Рецептом поділилася в Instagram кулінарна блогерка viktoriia_gotue.
Інгредієнти для часникової намазки
Для основи знадобиться 200 г крем-сиру. До нього додайте 15–20 зубчиків часнику, 1–2 ст. л. кунжуту та 2–3 ст. л. олії для обсмажування.
Також підготуйте пучок петрушки, сіль і паприку. За бажанням можна додати лимонний сік – він надасть намазці легкої кислинки.
Як приготувати намазку зі смаженим часником
- Висипте кунжут на пательню, додайте цілі очищені зубчики часнику й влийте олію. Обсмажуйте кілька хвилин на невеликому вогні. Кунжут має стати золотистим, а часник – м’яким і запашним.
- Перекладіть вміст пательні разом з олією в миску. Додайте крем-сир, дрібно нарізану петрушку, паприку та сіль. Якщо вирішили використовувати лимонний сік, влийте його на цьому етапі.
- Добре розімніть усе виделкою, змішавши м’який часник із сиром і зеленню. Подавайте намазку зі свіжим хлібом, хрусткими грінками, м’ясом або овочами.
Щоб намазка вийшла однорідною, трохи остудіть часник із кунжутом і лише потім змішуйте їх із крем-сиром. Готову закуску подавайте з підсушеним хлібом або грінками, до м’яса чи зі свіжими овочами.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати часник, щоб він не проростав і не псувався.