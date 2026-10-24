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"Мімоза" і поруч не стояла: рецепт бюджетного салату із сардиною

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Бюджетний із сардиною та крекерами
Бюджетний із сардиною та крекерами. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий рецепт смачної закуски з доступних інгредієнтів

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Для смачного салату необов’язково купувати дорогі продукти. Наприклад, із солоних крекерів, консервованої сардини, яєць і плавленого сиру можна приготувати закуску, яку можна подати навіть до святкового столу.

Таким рецептом поділилася авторка кулінарного блогу MariiAm в Instagram.

Що знадобиться для салату з крекерами та сардиною

Для основи візьміть 100 грамів солоних крекерів і одну банку консервованої сардини. Також знадобляться 1–2 відварені картоплини, маринована цибуля, мариновані огірки, плавлений сирок і яйця.

Для прошарків знадобиться майонез, а для прикрашання – зелень за бажанням. Цибулю та огірки використовують саме мариновані: вони додають пікантності поєднанню картоплі, риби й сиру.

Як зібрати листковий салат

Підготуйте продукти перед збиранням: відварену картоплю та яйця почистьте й натріть на великій тертці. Наріжте мариновані огірки соломкою, підготуйте мариновану цибулю і плавлений сирок. Сардину розімніть виделкою, щоб її було зручно розподілити поверх крекерів.

Листковий салат із жовтим верхом і зеленню по краю, на задньому плані – дві банки сардин
Салат із сардиною прикрасить будь-який стіл. Скріншот Instagram/MariiAm

Викладіть солоні крекери як основу салату й змастіть майонезом. Потім розподіліть сардину та мариновану цибулю. Далі додайте відварену картоплю, мариновані огірки, плавлений сирок і яйця. Викладайте закуску шарами, а не перемішуйте інгредієнти в загальній мисці. Для зручності скористайтеся кулінарним кільцем.

Шар салату з майонезом у кулінарному кільці на скляній тарілці
Листковий салат із сардиною та крекерами можна подати навіть до святкового столу. Скріншот Instagram/MariiAm

Кожен шар змащуйте майонезом. Завершіть збирання яєчним шаром і за бажанням прикрасьте верх зеленню.

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Теги:
#Рецепти #Салат #Закуска #Сардини